Slušaj vest

Nakon najave o novim pravilima koje priprema Narodna banka Srbije u skladu s regulativom Evropske unije, oglasila se i NBS koja je razjasnila sve dileme građana oko nove regulative vezane za savetnika, ali i kradite odnosno kupovinu na rate na teret trgovca.

Podsećamo, prema pravilima NBS građani će, pre nego što se odluče za podizanje kredita, moći da angažuju nezavisnog savetnika da im pomogne u donošenju odluke, pa neće, kao do sada, zavisiti isključivo od saveta bankara koji im nudi kredit.

- Nacrtom izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika predviđen je novi institut savetovanja o dugu. Prema Nacrtu, usluge savetovanja o dugu moći će da pružaju pravna lica i preduzetnici koji za pružanje tih usluga imaju dozvolu Narodne banke Srbije i upisani su u poseban registar koji se kod nje vodi. To su lica koja ne mogu biti davaoci usluga, kreditni posrednici ili davaoci drugih finansijskih usluga, lica kojima su ti davaoci preneli, odnosno ustupili potraživanje, advokati, faktori u smislu zakona kojim je ureden faktoring, izvršitelji, javni beležnici niti s njima povezana lica - objašnjavaju za Kurir iz NBS i ističu:

- Dakle, u praksi, to će biti pravna lica i preduzetnici kojima je primarna delatnost pružanje usluga savetovanja o dugu. Ukoliko se pitanje odnosi na savetodavne usluge, napominjemo da taj institut nije novina Nacrta izmena i dopuna. Savetodavne usluge regulisane su važećim zakonom i njih pružaju davaoci finansijskih usluga u pogledu usluga koje pružaju u skladu sa zakonom. Primera radi, banka može korisnika, u skladu sa zakonom, savetovati u pogledu odabira proizvoda koje nudi, uzimajući u obzir njegove specificne potrebe, sopstvenu ponudu i druge relevantne informacije - naglašavaju u NBS i dodaju:

-Nevezani kreditni posrednik je kreditni posrednik koji pruža usluge kreditnog posredovanja izmedu korisnika i davalaca usluga za koje nije vezan - dakle, primera radi, predstavlja i nudi ponude svih davalaca usluga na tržištu, kako bi korisnik mogao da odabere najpovoljniju ponudu u vezi sa željenim proizvodom.

Kada je u pitanju odloženo plaćenje kao kreditna usluga koju pružaju trgovci, iz NBS su pojasnili kako će to funkcionisati upraksi.

- Odloženo plaćanje koje pružaju trgovci je jedna vrsta kreditne usluge u smislu Nacrta izmena i dopuna Zakona. To nije kredit u smislu zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi, već, primera radi, aranžman u kom prodavac robe odobrava korisniku plaćanje robe koju je ovaj preuzeo u vremenskom periodu nakon njenog preuzimanja - ne računajući plaćanje putem čekova. Predviđeno je da kontrola trgovaca u delu u kom odobravaju zajmove i slićne finansijske aranžmane ili odloženo plaćanje bude u nadležnosti Narodne banke Srbije, koja će nadzor vršiti shodnom primenom odredbi zakona kojim se uređuju kreditne institucije u delu koji se odnosi na kontrolu zakonitosti poslovanja banke u primeni propisa kojima se uređuju finansijske i platne usluge - objašnjavaju iz NBS i dodaju:

- S druge strane, korisnici će svoja individualna prava vansudskim putem moći da štite putem mehanizma zaštite prava predviđenog zakonom kojim se uređuje zaštita potrošaca - objasnili su u NBS.

Kada je u pitanju BNLP (Buy now pay later - kupi sada - plati kasnije), je termin koji je sinonim za odloženo plaćanje i ne odnosi se samo na ugovore zaključene na daljinu (onlajn), već na sve kupoprodajne ugovore te vrste.

- Dodatna napomena kod ove vrste ugovaranja je da se u slučaju onlajn ugovaranja primenjuju i određena pravila ugovaranja na daljinu (npr. obavezne funkcije na onlajn interfejsu) predviđena Nacrtom izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Kada se radi o plaćanju na odloženo koje odobrava davalac finansijske usluge, recimo banka putem kreditne kartice, primenjuju se postojeća pravila ugovora o kreditu i u tom delu nije bilo značajnijih izmena u Nacrtu izmena i dopuna Zakona - zaključili su u NBS.