Prema najnovijem izveštaju Evropske turističke komisije (ETK), u aprilu 2026. godine, Crna Gora je zauzela prvo mesto na listi najbolje ocenjenih evropskih destinacija po ugledu i zadovoljstvu posetilaca, sa ocenom 9,22/10.

Ovaj rezultat pokazuje značajno poboljšanje kvaliteta turističke ponude u Crnoj Gori, kao i poverenje koje naši gosti imaju u destinaciju, prema podacima NTO Crne Gore.

Rast broja turista

Ohrabrujući su i nezvanični podaci lokalnih turističkih organizacija, prema kojima je 20. maja u Crnoj Gori boravilo preko 44.000 turista, što predstavlja rast od 27 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, ili čak 32 procenta više u odnosu na isti period 2019. godine.

Pozitivne trendove prate i zvanični podaci Uprave za statistiku Monstat, prema kojima je tokom marta ove godine Crnu Goru posetilo više od 83.000 turista, što predstavlja rast od dva odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Veći broj gostiju iz SAD i KIne

U strukturi gostiju dominiraju turisti sa regionalnih tržišta, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, sa značajnim rastom i sa udaljenih tržišta Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

Od početka godine, odnosno u prva tri meseca 2026. godine, Crnu Goru je posetilo više od 198.000 turista, što predstavlja dostignuće od oko 99 procenata u odnosu na isti period prethodne godine, piše RTCG.

Ukupni namenski prihodi, koji obuhvataju prihode od boravišne takse, turističke takse i članarine, prikupljeni od početka godine zaključno sa 19. majem 2026. godine, iznosili su 873.214,35 evra, što predstavlja rast od 1,19 odsto u odnosu na prihod ostvareni u ovom periodu 2025. godine.