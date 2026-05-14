Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih i najekskluzivnijih destinacija na Jadranu ponovo otvara vrata turistima nakon višegodišnje drame i političko-pravnog spora koji je završio zatvaranjem rizorta.

Crnogorski Sveti Stefan, luksuzni ostrvski kompleks poznat po kamenim kućama, uskim ulicama i prepoznatljivim narandžastim krovovima, trebalo bi ponovo da bude otvoren od 1. jula 2026. godine.

Povratak Sveti Stefan smatra se jednim od najvećih događaja za crnogorski turizam poslednjih godina, jer je reč o destinaciji koja je decenijama privlačila svetsku elitu i bila simbol luksuza na Jadranu.

Rizort je zatvoren još 2021. godine nakon sukoba između zakupaca, kompanija Adriatic Properties i Aman, kao i vlasti Crne Gore. Glavni problem bio je pristup plažama oko ostrva, što je izazvalo proteste lokalnog stanovništva koje se protivilo ograničavanju pristupa obali.

Veliki spor

Spor je vremenom prerastao u ozbiljan politički i pravni problem zbog kojeg je jedna od najpoznatijih turističkih razglednica Crne Gore godinama ostala prazna. Nakon višegodišnjih pregovora postignut je novi dogovor prema kojem će deo plaža ponovo biti dostupan javnosti. Plaža Sveti Stefan i manja Kraljeva plaža biće otvorene svim posetiocima, dok će ekskluzivna Kraljičina plaža ostati rezervisana samo za goste hotela Aman Sveti Stefan.

Uz ponovno otvaranje rizorta, turistima će tokom cele godine biti dostupna i Vila Miločer, nekadašnja letnja rezidencija kraljice Marije Karađorđević.

Bogata istorija

Sveti Stefan ima bogatu i posebnu istoriju. Nekadašnje ribarsko selo iz 15. veka povezano je sa kopnom uskim peščanim sprudom, a sredinom prošlog veka pretvoreno je u luksuzni grad-hotel koji je ubrzo postao jedno od najpoznatijih mesta na Mediteranu.

Brojne zvezde uživale su tamo tokom decenija, među njima Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Sophia Loren i Princess Margaret.

Jedan od zaštitnih znakova Sveti Stefan jeste i karakteristična ružičasta nijansa peska na plažama koja nastaje mešanjem sitnog peska sa crvenim školjkama i kamenčićima, stvarajući prizor po kojem je ova destinacija poznata širom sveta.