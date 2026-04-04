Slušaj vest

U saopštenju dostavljenom medijima, Spajić je rekao da su usvajanju predloženih uslova poravnanja u postupku koji se vodi pred međunarodnim sudom u Londonu prethodili intenzivni i odgovorni pregovori kojim je eliminisan rizik od potencijalne štete za državu koja bi prešla 100 miliona evra.

"Postignutim rešenjem ne samo da smo uštedeli sredstva svih građana, već smo obezbedili i povoljnije finansijske uslove za domaća preduzeća Hoteli Sveti Stefan i HTP Miločer, čije će zakupnine i prihodi porasti sa 1,28 miliona, odnosno 350 hiljada, na 1,55 miliona, odnosno 423 hiljade evra", rekao je Spajić.

Dodao je da će se ovi iznosi indeksirati i povećavati sa inflacijom odmah od početka radova.

"Razlika od 500.000 evra u obračunatoj zakupnini biće isplaćena bez odlaganja. Takođe, u prethodnom sporazumu PDV nije plaćen na sve ove iznose, dok će se ovog puta taj deo uskladiti i prihod države će biti značajno povećan za 21 odsto na sve to", kazao je on.

Kako je rekao, posebno je značajno to što će, u skladu sa novim aranžmanom, država takođe učestvovati u dobiti u iznosu od deset odsto, što je, prema Spajićevim rečima, kruna novih uslova sporazuma.

"Kada su u pitanju javni navodi o dodatnoj izgradnji u Miločerskom parku, utvrđeno je da novi aranžman ne predviđa nikakvo proširenje van okvira odobrenih davno. Sve aktivnosti ostaju u granicama postojećih građevinskih dozvola i definisanih gabarita", rekao je Spajić, piše Boka njuz.

On je naveo da je planirano produženje zakupa na period od pet godina, sve dok kompleks ne bude u funkciji, uz jasnu obavezu kompanije Adrijatik Propertis da ponovo otvori hotel najkasnije do juna.

"Uvereni smo da će ponovno otvaranje Svetog Stefana doprineti jačanju međunarodnog ugleda Crne Gore kao elitne turističke destinacije i označiti povratak svetskog džet-seta na jednu od najprestižnijih lokacija na Mediteranu", zaključio je on.