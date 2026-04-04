U saopštenju dostavljenom medijima, Spajić je rekao da su usvajanju predloženih uslova poravnanja u postupku koji se vodi pred međunarodnim sudom u Londonu prethodili intenzivni i odgovorni pregovori kojim je eliminisan rizik od potencijalne štete za državu koja bi prešla 100 miliona evra.

"Postignutim rešenjem ne samo da smo uštedeli sredstva svih građana, već smo obezbedili i povoljnije finansijske uslove za domaća preduzeća Hoteli Sveti Stefan i HTP Miločer, čije će zakupnine i prihodi porasti sa 1,28 miliona, odnosno 350 hiljada, na 1,55 miliona, odnosno 423 hiljade evra", rekao je Spajić.

Dodao je da će se ovi iznosi indeksirati i povećavati sa inflacijom odmah od početka radova.

"Razlika od 500.000 evra u obračunatoj zakupnini biće isplaćena bez odlaganja. Takođe, u prethodnom sporazumu PDV nije plaćen na sve ove iznose, dok će se ovog puta taj deo uskladiti i prihod države će biti značajno povećan za 21 odsto na sve to", kazao je on.

Kako je rekao, posebno je značajno to što će, u skladu sa novim aranžmanom, država takođe učestvovati u dobiti u iznosu od deset odsto, što je, prema Spajićevim rečima, kruna novih uslova sporazuma.

"Kada su u pitanju javni navodi o dodatnoj izgradnji u Miločerskom parku, utvrđeno je da novi aranžman ne predviđa nikakvo proširenje van okvira odobrenih davno. Sve aktivnosti ostaju u granicama postojećih građevinskih dozvola i definisanih gabarita", rekao je Spajić, piše Boka njuz.

On je naveo da je planirano produženje zakupa na period od pet godina, sve dok kompleks ne bude u funkciji, uz jasnu obavezu kompanije Adrijatik Propertis da ponovo otvori hotel najkasnije do juna.

"Uvereni smo da će ponovno otvaranje Svetog Stefana doprineti jačanju međunarodnog ugleda Crne Gore kao elitne turističke destinacije i označiti povratak svetskog džet-seta na jednu od najprestižnijih lokacija na Mediteranu", zaključio je on.

Kurir Biznis/Bizportal

Ne propustiteInfoBizDa li će Novak Đoković preuzeti Sveti Stefan? Hoće li luksuzno letovalište konačno otvoriti vrata gostima
Novak Djokovic Sveti Stefan
InfoBizŠTA KOČI OTVARANJE SVETOG STEFANA? Rok za dogovor ističe za 20 dana, a ceo slučaj kao da pokriva zavet ćutanja
Crna Gora Zastava Novac
NovčanikMOŽETE DA DOĐETE U OVO LUKSUZNO MESTO I PLATITE KAO DA STE U BUDVI! Aca za doručak, kafu i ceđenu dao svega 17 € - Oduševio se!
Crna Gora Zastava Novac
TenisRAZGOVARAO SAM SA SPAJIĆEM! Novak Đoković na važnom razgovoru sa premijerom Crne Gore: Pokušavam da iskoristim svoje ime...
