ZAKUPCI OSTAJU BEZ SVETOG STEFANA: Vlasti više nemaju obzira prema dužnicima, postoji mogućnost da ga uskoro preuzmu

Ako se u roku od mesec dana ne otvori eksluzivno letovalište Sveti Stefan, Vlada raskida ugovor sa zakupcem, kompanijom Adriatic Properties, koja u vlansištvu Petrosa Statisa, saznaju Vijesti.

Vlada je u petak pod oznakom “interno” odlučila da kompaniji “Adriatic Properties” uputi obaveštenje o određivanju roka za ispunjenje obaveza predviđenih ugovorom za zakup hotela “Sveti Stefan”, “Miločer” i “Kraljičina plaža”.

Popularno letovalište zatvoreno je od leta 2021. godine jer su država i zakupac bez dogovora o načinu funkcionisanja Kraljičine plaže i staze između te plaže i spa-centra u Miločerskom parku.

Kompaniji u vlasništvu Petrosa Statisa daje se rok od mesec dana da otvori hotel “Sveti Stefan” i vilu “Miločer”, koji su zatvoreni četvrto leto i plati dug za zakup od oko dva miliona. Ako to ne uradi, Vlada će raskinuti ugovore o zakupu. “Vijestima” je ovo potvrđeno nezvanično u Vladi.

- Ova tema je razmatrana u petak na sednici pod oznakom ‘interno’ kada je utvrđena informacija o statusu aktivnosti po osnovu ugovora o zakupu hotela ‘Sveti Stefan’, ‘Miločer’ i ‘Kraljičina plaža’ i aneksa ugovora prihvaćenih odlukom Skupštine od 31. juna 2015. godine, odnosno, 29. decembra 2015. godine s analizom pravne situacije u vezi s ugovorom i predlogom obaveštenja o određivanju roka za ispunjenje obaveza predviđenih ugovorom - naveo je izvor “Vijesti”.

Potpredsednik Vlade i ministar za ekonomski razvoj Nik Đeljošaj zadužen je da pošalje obaveštenje “Adriatic propertiesu” da ispune obaveze, što se očekuje ove sedmice nakon što se verifikuju zaključci sa sednice.

Vlada je 15. januara 2007. dala zeleno svetlo za zaključivanje ugovora o zakupu na 30 godina hotela “Sveti Stefan”, vile “Miločer” i hotela “Kraljičina plaža”. Po tadašnjem ugovoru garantovana godišnja zakupnina je 1,6 miliona evra, ali je ugovorom predviđeno da se zakupnina može revidirati svake treće godine. Zakupac se obavezao da hotele održava otvorenim najmanje 11 meseci godišnje, ali i da u rekonstrukciju “Svetog Stefana” uloži 50 miliona evra.

Aneks iz 2015. za “Sveti Stefan” produžen je zakup za 12 godina, do 2049. godine i smanjena je kirija sa 1,6 miliona na 1,1 milion evra. Aneks za “Kraljičinu plažu” zakup je produžen sa 30 na 90 godina i omogućena je izgradnja kondominium hotela, odnosno pola apartmana će biti za prodaju, a pola za hotelsku delatnost.

- Punu godinu na centar na račun ove (goste) u vlasništvu države nije leglo na ime zakupa grad-hotela “Sveti Stefan” i vile “Miločer” i dugovanje je premašilo milion i po evra. Kvartalna zakupnina bez PDV-a iznosi 388 hiljada - pojasnili su juče iz “Sveti Stefan hoteli” koji još nisu poslali fakturu za peti kvartal.

Vlada da garantuje bezbednost i otvaraju hotel

Tamošnji mediji podsećaju da je zakupac bio spreman da otvori hotel ove sezone, uz obustavu plaćanja arbitraže ili stavljanje arbitraže u mirovanje, kako Vlada odluči, ukoliko je Vlada saglasna da osigura bezbednost i privatnost za goste hotela.

To znači da režim korišćenja Kraljičine plaže bude kao do incidenta iz 2021. godine ili makar režim iz prošle godine kada je u sezoni, u vremenu od osam do 20 časova, Kraljičina plaža bila samo za goste hotela, a van tog intervala otvorena za sve posetioce - rekli su u “Adriatic Properties” sredinom juna.

Kako su tada pojasnili, taj režim je, inače, ugovorom predviđen za sve četiri plaže, jer je predviđeno da su plaže hotelske i koriste se u skladu sa globalnim “Aman” standardima koji predviđaju privatnost na plažama.

