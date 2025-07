Vožnja od Kaša do Alanje, uz mnoštvo jedinstvenih stanica na putu, obećava nezaboravne doživljaje u srcu regiona – Antaliji. Na obali dugoj 1.000 kilometara, na svakom koraku vas očekuju skriveni zalivi, netaknute plaže, drevna čuda i šarmantni primorski gradići.

Avanturu duž obale možete započeti leteći do jednog od dva aerodroma – Antalija ili Dalaman – koji nude mogućnost iznajmljivanja automobila, pa istraživanje mediteranskog pejzaža može da počne odmah.

Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Ostrvo Kekova sa potopljenim antičkim gradom Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Antičke grobnice u drevnom gradu Mira Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Nakon gotovo dva sata vožnje dočekaće vas drevne ruševine i divlja plaža Olimposa. Nedaleko je i Čirali, poznat po dugoj peščanoj plaži na kojoj se gnezde kornjače Caretta caretta i po večnim plamenovima iz kamenja na planini – čuvenom Janartašu. Nakon kraće vožnje – pola sata do sat – naići ćete na romantični Faselis, nekadašnju rimsku luku, i Kemer, mesto pogodno za ronjenje i vožnju skuterima po moru. Na ovom delu obale možete se popeti žičarom i na veličanstvenu planinu Tahtali, koja vas vodi do jednog od najviših vrhova Turske s pogledom na more.