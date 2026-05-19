Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se nakon važnog sastanka sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve, poručivši građanima da trenutno nema razloga za brigu. Iako je rafinerija radila punim kapacitetom i značajno uvećala komercijalne zalihe, ministarka je naglasila da nepredvidiva globalna situacija zahteva pažljivo upravljanje resursima, uz obećanje da će država nastaviti da štiti energetske interese Srbije "na satnom nivou".

- Upravo sam održala sastanak sa predstavnicima direkcije za robne rezerve i uprave za rezerve energenata. Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi moraćemo pažljivije da upravljamo zalihama koje smo duplirali u predhodne tri i po godine. Rezerve dizela koje su ustupljene naftnim kompanijama da bi se osigurala snabdevenost tržišta u predhodnom periodu od oko 42.000 tona dizela su delimično zanovljene, a pomogle su u ključnom momentu kada je snabdevenost bila ugrožena. Snabdevenost je danas dobra, a rafinerija je radila punim kapacitetom te su komercijalne i operativne rezerve takodje značajno uvećane. Nastavljamo da nadgledamo situaciju u pogledu cena kako bi i one bile održive i u veleprodaji i u maloprodaji. Nastavicemo pažljivo da upravljamo našim rezervama i uvećavati ih u skladu sa finansijskim mogućnostima. Kao i u svim drugim izazovima kojima smo izloženi kada je energetika u pitanju - štitimo interese Srbije na satnom nivou - napisala je ministarka.

