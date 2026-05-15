Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se iz Atine, gde je sa resornim kolegama iz Grčke, Bugarske i Severne Makedonije razgovarala o kapitalnim infrastrukturnim projektima. Kako je istakla na svom Instagram nalogu, plan je izgradnja moderne mreže koja će omogućiti nesmetan protok struje i gasa sa juga ka severu Starog kontinenta. Ovakvo regionalno povezivanje, prema rečima ministarke, predstavlja istorijsku šansu da se naša zemlja pozicionira kao nezaobilazan tranzitni centar.

- Danas sam u Atini, gde smo zajedno sa ministrima energetike Grčke, Bugarske i Severne Makedonije razgovarali o budućnosti energetskog povezivanja našeg regiona.

Razgovarali smo o novoj infrastrukturi i projektima koji će omogućiti da struja i gas mnogo lakše teku sa juga ka severu Evrope, sigurnije, brže i stabilnije.

Za Srbiju je to velika šansa, jer želimo da budemo važan tranzitni energetski centar regiona, mesto koje povezuje tržišta, ljude i energiju budućnosti.

Kada smo povezani, svi smo jači i otporniji. Kada sarađujemo, imamo stabilnije snabdevanje, sigurnije tržište i bolju budućnost za naše građane.

Jugoistočna Evropa može da bude simbol stabilnosti i razvoja. A ovo danas u Atini pokazuje da smo na dobrom putu. Sledeći ministarski sastanak na kojem nastavljamo rad biće u Beogradu!

Energetika nas spaja i tek ćemo biti snažnije povezani - napisala je ministarka.