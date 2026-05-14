Akcionarsko društvo "Elektroprivreda Srbije" nastavlja i četvrtu godinu uspešnog poslovanja. Skupština EPS AD usvojila je Izveštaj o realizaciji Trogodišnjeg plana poslovanja za prvi kvartal 2026. godine, u kojem je ostvarena dobit od 15,1 milijarde dinara, što je bolje i od plana i od rezultata ostvarenih u istom periodu prethodne godine.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike i predstavnik osnivača u Skupštini, istakla je da su prvo tromesečje obeležili stabilna proizvodnja i niži operativni troškovi, kao i da je posebno značajno što je u tom periodu završena revitalizacija reverzibilne hidroelektrane "Bajina Bašta".

- Posle više od 40 godina potpuno smo modernizovali jedan od najznačajnijih kapaciteta za sigurnost energetskog sistema Srbije, a u prvom kvartalu završen je i sistem za odsumporavanje u TENT B, najveći ekološki projekat u energetici u ovom delu Evrope - rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da su nepovoljni vremenski uslovi uticali na to da proizvodnja uglja bude ispod plana, ali da snabdevanje električnom energijom nijednog trenutka nije bilo ugroženo. Istovremeno, povoljnija hidrologija omogućila je veću proizvodnju energije iz hidroelektrana, zbog čega je proizvodnja iz termo sektora bila niža od planirane.

Ministarka je naglasila da je posebno važno što je nastavljen trend dobrog poslovanja iz 2025. godine, koja je bila veoma izazovna kada je reč o proizvodnji električne energije. Kako je navela, hidrološke prilike bile su izrazito nepovoljne, a prošla godina bila je druga uzastopna sa istorijski niskim dotocima na Dunavu.

- Uprkos suši, proizvodnja električne energije bila je stabilna, a posebno je značajno što smo u 2025. povećali proizvodnju uglja za čak sedam odsto, odnosno dva miliona tona, uz istovremeno veću proizvodnju iz termo kapaciteta. Nastavili smo reforme, domaćinski poslovali, nije bilo kredita za likvidnost, niti izmena plana. Uz sve mere efikasnog poslovanja postigli smo sjajan rezultat jer je kreditni dug EPS smanjen za skoro četvrtinu, odnosno za 43,3 milijarde dinara - objasnila je ministarka rudarstva i energetike.

Ona je ukazala i da ubrzanje investicija već daje rezultate, pošto su ulaganja tokom 2025. godine, kao i u prvom kvartalu ove godine, posebno u rudarsku opremu, dostigla visok nivo.

- U prošloj godini investicije su dostigle 52,7 milijardi dinara i od toga je 44,97 milijardi dinara bilo iz sopstvenih sredstava. Stepen realizacija bio je veoma dobar, čak 97 odsto od plana. U ovoj godini u prvom kvartalu fokus ulaganja bio je u rudarskom sektoru jer je jedan od prioriteta obezbeđenje dugoročne stabilnosti proizvodnje uglja. Ulaganja u novu rudarsku opremu u prvom tromesečju dostigla su 4,3 milijarde dinara, što je za 37 odsto više od plana - rekla je Đedović Handanović.