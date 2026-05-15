Pronađen hepatitis A u zamrznutom voću poreklom iz Srbije! Oglasili se iz poljoprivredne inspekcije za Kurir
Nakon što je Nemačka tokom službene kontrole na tržištu pronašla virus hepatitisa A u zamrznutom miksu bobičastog voća poreklom iz Srbije i Poljske, Ministarstvo poljoprivrede Srbije je primila notifikaciju o spornoj pošiljci nakon čega su se uključile nadležne inspekcije.
U spornoj pošiljci nalazile su se maline i kupine iz Srbije, kao i jagode, ribizle i borovnice iz Poljske. Kako je do ovoga došlo, kao i koji su naredni koraci koje će država da sprovede u ovom slučaju, za Kurir televiziju objasnio je Nenad Vujović, načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane MPŠV.
Kako je došlo do Hepatitis- A, i koji je sledeći korak
Kako je istakao, inspekcijske službe Ministarstva poljoprivrede započele su postupanje u skladu sa važećim protokolima koji se primenjuju u ovakvim slučajevima.
- Poljoprivredna inspekcija izvršila je kontrolu kod proizvođača i u hladnjači u Požegi, kako bi se proverila tačnost podataka iz primljene notifikacije. Utvrđeno je da se radi o proizvodu u pakovanju od 300 grama, koji sadrži šest vrsta voća, uključujući dve vrste poreklom iz Srbije, dok je putem sistema sledljivosti identifikovan i kompletan lot namenjen izvozu u Nemačku, pri čemu do sada nije uočen problem u domaćem delu proizvodnje. Podaci su prosleđeni fitosanitarnoj inspekciji koja nastavlja dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, a javnost će o svim narednim informacijama biti blagovremeno obaveštavana - objasnio Nenad Vujović za Kurir televiziju.
Kada komisija bude iznela svoje zvanično obaveštenje, javnost će biti blagovremeno informisana o svim najnovijim detaljima. Ministarstvo poljoprivrede Srbije će nastaviti da prati situaciju i postupa u skladu sa nalazima nadležnih organa, poručio je Vujović.
Kurir.rs/ Ivona Lekić