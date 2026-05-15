Jedan oglas za prodaju venčanice postao je viralan hit na društvenim mrežama u Hrvatskoj zbog svog duhovitog i neobično iskrenog sadržaja.

Objavu, koja se ubrzo proširila i na Redditu, pratile su brojne reakcije, komentari i deljenja.

Oglas počinje rečenicom koja je odmah privukla pažnju korisnika:

- Prodajem venčanicu. Nošena jednom, i to je previše.

Autorka zatim objašnjava da je haljina kupljena uz, kako navodi, "ideju to je to, prava osoba, prava odluka", ali da je sve završilo kao "škola loših procena i ignorisanja sopstvenog instinkta".

Posebno su se izdvojili duhoviti delovi u kojima se ističe da je haljina, "za razliku od braka, i dalje u odličnom stanju", kao i da je pogodna za "fotošuting, žurku ili simbolično spaljivanje prošlosti".

U oglasu se navodi da je venčanica veličine M, očuvana i gotovo nova, uz napomenu da je "emocionalni prtljag uklonjen ili bar uredno spakovan". Za kraj, autorka dodaje:

- I ne brinite, haljina ne dolazi sa bivšim.

Objava je ubrzo završila na Redditu, gde su usledili komentari koji su bili gotovo jednako zabavni kao i sam oglas. Jedan korisnik je napisao da je "Facebook Marketplace postao bolji od Tindera", objašnjavajući da je dovoljno ukucati "venčanica“ da bi se pojavile "sveže razvedene žene u tvojoj blizini", uz mogućnost sortiranja "po veličini“.

Drugi su priznali da su otkrili "novo mesto za špijuniranje“, uz već poznate oglase i platforme. Iako su neki ocenili da humor nije potpuno nov, jedan komentar je zaključio:

- Ovakav humor kruži internetom već dvadesetak godina, ali je izvođenje čista desetka.