Slušaj vest

Kupovina stana je, u poređenju sa svim drugim velikim životnim odlukama, ubedljivo najveća investicija za većinu građana. Iako se o cenama nekretnina često govori u apstraktnim iznosima po kvadratu, jednostavna poređenja pokazuju koliko je ta odluka finansijski teška i dugoročna.

Automobil kao tri do četiri kvadrata stana u Beogradu

Prosečan polovan automobil u Srbiji danas košta oko 12.300 evra. U Beogradu, taj iznos odgovara vrednosti svega tri do četiri kvadratna metra stana, u zavisnosti od lokacije.

Drugim rečima, automobil koji se vremenom troši i gubi vrednost, finansijski je jednak tek malom delu stambenog prostora u glavnom gradu.

Premijum telefoni vrede jedan kvadrat

Aleksandra Mihajlović iz 4zida.rs, izračunala je kako to izgleda u još primera: Tri do četiri premijum mobilna telefona, čija se cena kreće oko 1.100 evra po komadu, zajedno vrede koliko jedan kvadrat stana u Beogradu.

Venčanje Foto: YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

Za razliku od nekretnine, telefoni već nakon godinu ili dve imaju znatno manju tržišnu vrednost, dok kvadrat stana dugoročno ostaje imovina koja se čuva ili čak dobija na vrednosti.

Svadba kao garsonjera ili nekoliko kvadrata

- Budžet za svadbu u Srbiji najčešće se kreće između 10.000 i 20.000 evra. Taj iznos u manjim gradovima može da odgovara ceni male garsonjere, dok je u Beogradu reč o tri do šest kvadratnih metara stana - kaže Mihajlović.

Zašto su nekretnine najveća životna odluka

Za razliku od automobila, tehnologije ili proslava, nekretnine predstavljaju dugoročnu investiciju koja direktno utiče na kvalitet života, porodičnu stabilnost i finansijsku sigurnost.

Upravo zato stručnjaci savetuju da se pri kupovini stana odluke donose hladne glave, uz precizne proračune i jasnu svest o tome koliko svaki kvadrat zapravo košta u odnosu na druge, naizgled velike troškove u životu.

Da li je isplativije izdavati stan mesečno ili godišnje?

Kada se postavi pitanje da li je isplativije izdavati stan na mesečnom ili godišnjem nivou, važno je sagledati širu sliku, a ne samo visinu kirije.

- Na osnovu oglasa i ponašanja korisnika na portalu 4zida.rs vidimo da se vlasnici najčešće opredeljuju u skladu sa stepenom sigurnosti koji žele da imaju - kaže naša sagovornica.

Dugoročni najam donosi stabilniji i predvidljiviji prihod, uz manje troškove i manji svakodnevni angažman vlasnika.

Iako mesečna kirija može da bude niža u odnosu na kratkoročni najam, prednost je u kontinuitetu bez sezonskih oscilacija i neizvesnosti oko popunjenosti.