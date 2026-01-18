Slušaj vest

Građani Srbije koji kupuju svoj prvi stan imaju mogućnost da ostvare povraćaj poreza na dodatu vrednost, ali samo ako ispune jasno propisane uslove koji se odnose na prebivalište, ranije vlasništvo nad nekretninama, kao i maksimalnu dozvoljenu površinu stana. Poreska uprava Republike Srbije pojasnila je najčešća pitanja građana, ko ima pravo na ovu poresku olakšicu, koji su zakonski limiti i koliko je zahteva do sada pozitivno rešeno.

Pravo na povraćaj PDV-a za prvi stan

Da li građani Srbije mogu da podnesu zahtev za povrat PDV-a prilikom kupovine prve stambene nekretnine i koji su trenutno važeći zakonski uslovi u pogledu cene i kvadrature stana?

Fizičko lice, punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan, ima pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, pod uslovom da:

- od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike i da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena investitoru uplatom na njegov tekući račun, odnosno na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom;

Kada je cena stana izražena u evrima:

- ukoliko obveznik PDV i kupac prvog stana ugovore cenu stana u stranoj valuti, pri čemu će plaćanje te cene biti izvršeno u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate, povećanje, odnosno smanjenje vrednosti dinara u odnosu na stranu valutu, ne dovodi do izmene poreske osnovice, pod uslovom da je pri utvrđivanju osnovice i obračunatog PDV i naplati naknade primenjena ista vrsta kursa dinara iste banke.

Pravo na povraćaj PDV-a ograničeno je na površinu stana do 40 kvadratnih metara za kupca prvog stana, dok se za članove njegovog porodičnog domaćinstva refundacija može ostvariti na dodatnih 15 kvadratnih metara po članu. U slučaju kupovine suvlasničkog udela, refundacija se odobrava srazmerno udelu u odnosu na navedene kvadrature.

Kupac prvog stana ostvaruje pravo na refundaciju PDV-a podnošenjem zahteva na obrascu RFN - Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, koji se predaje nadležnoj filijali Poreske uprave prema mestu sedišta ili prebivališta prodavca.

Starosna granica ne postoji

Da li postoji starosni limit za građane koji žele da koriste poreske olakšice prilikom kupovine prve nekretnine u Srbiji?

Svi punoletni državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, imaju pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ukoliko ispunjavaju gore navedene zakonom propisane uslove.

Kada se zahtevi odbijaju

Koji su najčešći razlozi zbog kojih Poreska uprava odbija zahteve za povrat PDV-a za prvu nekretninu?

Zahtevi za refundaciju PDV odbijaju se u slučajevima kada nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje.

Takođe, pravo na poresko oslobođenje nema poreski obveznik koji pravo svojine na stanu prenosi:

- licu na osnovu čije prve kupovine stana je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa Zakonom o PDV, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava saglasno odredbama Zakona o porezima na imovinu;

- članu porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koga je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost ili poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa gore navedenim zakonima.

Koliko je zahteva do sada odobreno

Koliki je broj odobrenih zahteva za povrat PDV-a i koliki je prosečan iznos refundacije?

Poreska uprava Republike Srbije u toku kalendarske godine donosi oko 11.000 rešenja na osnovu podnetih zahteva za refundaciju PDV kupcu prvog stana. Na primer, u 2024. godini podneto je 11.654 zahteva i izvršena je refundacija PDV u ukupnom iznosu od 8.903.630.197 dinara.

Kako proveriti status zahteva

Na koji način građani mogu da provere u kojoj je fazi njihov zahtev i da li se planira dodatna digitalizacija ovog procesa?

Informacije u vezi sa zahtevima podnetim Poreskoj upravi dostupne su putem zvaničnih kanala komunikacije, koji se kontinuirano digitalno unapređuju radi efikasnijeg i jednostavnijeg pristupa korisnika.

Detaljna uputstva o ostvarivanju prava na refundaciju PDV-a, kao i spisak potrebne dokumentacije, dostupni su u Poreskom informatoru „Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i refundacija PDV kupcu prvog stana“, na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave Republike Srbije, u rubrici „Vaš poreznik“.