Slušaj vest

Zahtev je podnet elektronskim putem Službi za katastar nepokretnosti Rakovica. Nakon detaljne provere dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da su isprave podobne za upis, o čemu je stranka blagovremeno obaveštena.

Ovaj prvi pozitivan ishod potvrđuje da sistem ciljane konvalidacije funkcioniše u praksi i da predstavlja konkretnu podršku građanima u rešavanju dugogodišnjih problema sa upisom prava na nepokretnostima na osnovu starih isprava. Već u početnoj fazi primećen je značajan broj podnetih zahteva, što ukazuje na to da su građani prepoznali prednosti ovog postupka.

Konvalidacija počela 1. januara

Podsećamo javnost da je ciljana konvalidacija započela 1. januara 2026. godine i da ne postoji rok za podnošenje zahteva. Proces je kontinuiran i usmeren ka tome da se omogući upis nepokretnosti sa starom dokumentacijom, što je od izuzetnog značaja kako za građane, tako i za Republiku Srbiju.

Podnošenje zahteva vrši se isključivo elektronskim putem, preko aplikacije dostupne na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Postupak je jednostavan, brz i u potpunosti besplatan. Potrebno je da građani na sajtu www.rgz.gov.rs

kliknu na žutu ikonicu „Ciljana konvalidacija“, nakon čega pristupaju aplikaciji, prijavljuju se kao eGrađani i u pet osnovnih koraka popune i podnesu zahtev.

Šta treba od dokumentacije

Jedan od najvažnijih koraka u postupku jeste prilaganje kompletne dokumentacije koju građanin poseduje za predmetnu nepokretnost (skenirane ili fotografisane isprave). Na osnovu te dokumentacije stručna lica katastra vrše procenu da li su isprave podobne za upis. Ukoliko je ishod pozitivan, građani dobijaju obaveštenje i precizna uputstva za dostavljanje originalne dokumentacije, nakon čega se sprovodi upis u katastar. U slučaju negativnog ishoda, stranka takođe dobija objašnjenje i smernice za dalje korake u cilju rešavanja problema, sudskim ili nekim drugim putem.

Posebno se ističe važnost pažljive provere priložene dokumentacije, jer je tokom dosadašnje obrade zahteva uočeno da deo zahteva nije odobren najčešće zbog nepotpune ili pogrešno priložene dokumentacije, postojanja ranije nerešenih predmeta za upis na istoj nepokretnosti, nedostatka potrebnih elaborata, uverenja ili veštačenja, dostavljanja isključivo punomoćja, kao i u slučajevima kada je podnosilac profesionalni korisnik.

Zbog toga se apeluje na građane da detaljno provere dokumentaciju pre podnošenja zahteva.

Na osnovu dosadašnjeg interesovanja i jasno definisanih procedura za obradu zahteva, može se zaključiti da je mogućnost elektronskog podnošenja zahteva pozitivno prepoznata među građanima, te se u narednom periodu očekuje sve veći broj prijava. Krajnji cilj ovog procesa jeste da što veći broj građana ostvari i konačno upiše svoje pravo svojine na nepokretnostima, na zakonit, efikasan i jednostavan način.