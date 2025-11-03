Šta će biti sa objektima koje građani ne prijave

Slušaj vest

Novi zakon o katastru – omogućava digitalan upis svojine, priznaje stare isprave i uvodi sertifikaciju stručnjaka. Upis bez šaltera i papirologije.

Stupio je na snagu novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji donosi velike olakšice za građane i omogućava lakši upis prava svojine po starim ispravama.

Najvažnija novina je uvođenje konvalidacije – postupka kojim se priznaje pravna važnost starih isprava koje imaju formalne nedostatke, ali jasno dokazuju vlasništvo.

U praksi, to znači da će nekoliko desetina hiljada starih isprava – koje su do sada mogle biti priznate samo sudskim putem – sada moći da se reše jednostavno, brzo i digitalno, bez dodatne papirologije i čekanja.

Elektronski upis preko aplikacije RGZ-a

Građani će zahtev moći da podnesu elektronski, putem aplikacije Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), koja će biti dostupna na sajtu RGZ-a od 1. januara 2026. godine.

Upis vlasništva biće moguć:

- bez odlaska na šalter,

- bez angažovanja advokata,

- i čak putem mobilnog telefona.

Kada su uslovi ispunjeni, katastar je obavezan da u roku od pet radnih dana sprovede upis, dok se rešenje može preispitati u roku od godinu dana.

Novi zakon uvodi i sertifikaciju profesionalnih korisnika – advokata, notara i geodetskih organizacija koji rade u sistemu katastra.

RGZ će izdavati posebne sertifikate o stručnoj osposobljenosti, čime se dodatno jača povrenje, profesionalizam i transparentnost u radu sa građanima.

Istovremeno, propisane su strože kontrole i kazne, uključujući trajnu zabranu rada i oduzimanje licence u slučaju ponovljenih teških prekršaja.

Kako izgleda elektronski upis – u 5 koraka

Prijavite se na portal Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Otpremite digitalne kopije svojih isprava (ugovore, rešenja, potvrde).

Unesite osnovne podatke o nepokretnosti i svom identitetu.

Potvrdite prijavu i sačekajte obaveštenje o statusu predmeta.

U roku od pet radnih dana, dobijate rešenje o upisu – elektronskim putem.

Građani će, po potrebi, moći da zatraže pomoć od licenciranih stručnjaka, čiji će spisak biti javno dostupan na sajtu RGZ-a.