Građani koji su već predavali dokumentaciju – elaborate, projekte ili druge dokaze o objektu – moći će ih preuzeti i eventualno iskoristiti u novom postupku.

Grad pruža pomoć građanima

Gradonačelnik Branislav Nedimović istakao je da će Grad Sremska Mitrovica obezbediti punu podršku građanima u sprovođenju novog procesa evidentiranja objekata.

Foto: Dijana Šćekić

– Grad će pomoći svim Mitrovčanima koji nisu IT opremljeni ili informatički obučeni da prijavu popune na licu mesta, rekao je Nedimović, najavljujući da će na više lokacija u gradu biti otvoreni informativni punktovi i tehničke službekoje će pomagati u popunjavanju prijava i davati potrebne informacije.

Novi sistem: digitalni zoning

V.d. načelnica Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata, Vesna Vujanović, objašnjava da je prva obaveza lokalnih samouprava izrada digitalnog zoninga, što znači da će se prostorni i urbanistički planovi preneti na digitalne satelitske podloge.

- Na taj način će se jasno prikazati zone stanovanja, zaštite, industrije, poljoprivrede i sve druge zone koje postoje u planskoj dokumentaciji grada, pojašnjava Vujanović.

Grad Sremska Mitrovica ima rok od 45 dana da sprovede dva tipa zoniranja:

prema prostorno-planskoj dokumentaciji,

i prema Odluci o naknadama za uređenje građevinskog zemljišta.

Prema važećoj odluci, grad ima osam zona, a visina naknade zavisi od zone i iznosi od 100 do 300 evra. Za pomoćne, ekonomske i skladišne objekte do 500 kvadrata naknada se ne plaća, dok se za one preko te površine naplaćuje 10 evra po kvadratu.

Prijava objekata počinje u decembru

Kada Agencija za prostorno planiranje objavi skup digitalnih podataka, taj dan biće početak javnog pozivagrađanima.

Očekuje se da će to biti u prvoj polovini decembra, a rok za prijavljivanje biće 60 dana od dana početka prijava.

Foto: Vlada Srbije

Prijava će biti vrlo jednostavna:

e-građani mogu je podneti putem elektronskog sistema eUprava,

ostali građani mogu se prijaviti lično, uz ličnu kartu i JMBG.

Za one koji nisu digitalno obučeni, Grad će organizovati tehničke punktove i obezbediti stručnu pomoć na terenu.

- Saradnja lokalne samouprave sa republičkim institucijama biće ključna u sprovođenju ovog procesa. Građanima će biti dostupni i promotivni materijali i sve neophodne informacije o prijavljivanju objekata, dodala je Vujanović.

Obustava ozakonjenja – šta to znači

Obustava ozakonjenja znači da se svi započeti postupci legalizacije trajno zaustavljaju.

Novi zakon ne podrazumeva klasičnu legalizaciju, već upis prava svojine na objektu.

U listu nepokretnosti biće unesena zabeležba da je pravo svojine upisano po posebnom zakonu i da Republika Srbija ne garantuje za stabilnost objekta.

– Vlasnici će koristiti objekat na sopstvenu odgovornost, pojašnjava Vujanović.

Koliko nelegalnih objekata ima u Mitrovici

Na teritoriji Sremske Mitrovice trenutno postoji oko 8.000 do 9.000 predmeta ozakonjenja, ali je stvarni broj nelegalnih objekata veći.

– Tačan broj znaćemo tek po završetku digitalnog snimanja i zoniranja, kada budu dostupne sve satelitske podloge. Do sada su, prema starom zakonu, mnogi objekti ostali neprijavljeni, navodi Vujanović.

Šta sledi

Po završetku zoniranja, Agencija za prostorno planiranje objaviće set digitalnih podataka, čime će se otvoriti javni poziv građanima.

Rok za zoniranje ističe u prvoj polovini decembra, a nakon toga će početi šezdesetodnevni rok za prijavljivanje objekata.

Nedimović i Vujanović poručuju da će Sremska Mitrovica biti spremna da proces sprovodi efikasno, uz tehničku podršku, transparentnost i maksimalnu dostupnost građanima.

- Naš cilj je da ovaj proces bude jednostavan, javan i dostupan svima. Želimo da građani imaju poverenje i podršku, jer ovo nije legalizacija – ovo je novi početak u evidenciji objekata, zaključila je Vujanović.