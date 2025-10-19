Slušaj vest

U Hrvatskoj je divlja gradnja jedan od najvećih urbanističkih i pravnih problema već decenijama. Dok država najavljuje strože kazne i nove zakone koji bi trebalo da stanu na kraj divljoj gradnji, mnogi građani se i dalje odlučuju za gradnju bez dozvole, svesni rizika, ali i vođeni ekonomskim pritiskom i nemogućnošću da priušte legalan dom.

Jedan od njih, 56-godišnji Istrijanac koji je pristao da anonimno razgovara sa Dojče veleom, ispričao je svoju priču o kući bez papira, sagrađenoj svojim rukama i uz pomoć prijatelja.

– Nakon razvoda, mogao sam da se vratim majci, ali sam odlučio da sagradim kuću od oko 60 kvadratnih metara iako nemam papire. Rizikovao sam – rekao je 56-godišnjak iz Istre za DW.

On je samo jedan od hiljada hrvatskih građana koji je, uprkos činjenici da je ministar prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine Branko Bačić najavio oštar obračun sa bespravnim graditeljima, odlučio da igra na sigurno, bez obzira na cenu.

Od uslovne kazne do zatvora

Bespravni graditelji, međutim, neće biti samo na računu – najavljenim usvajanjem novih zakona o građevinarstvu i prostornom uređenju, kao i izmenama Krivičnog zakonika, bespravna gradnja bi postala krivično delo. A to znači da će slučajeve bespravne gradnje preuzeti Državno tužilaštvo, a bespravni graditelji će se suočiti sa krivičnim postupcima koji povlače ozbiljnije sankcije, od uslovnih kazni do čak i zatvora. Danas su, međutim, sankcije uglavnom novčane.

– Bespravna gradnja je već krivično delo ako se vrši u zaštićenim prirodnim područjima, u zaštićenom priobalnom pojasu ili na kulturnom dobru, ali ćemo predložiti da svaka bespravna gradnja postane krivično delo. Moramo ići korak dalje jer se bespravna gradnja nastavlja – rekao je Bačić najavljujući izmene Krivičnog zakonika o kojima se očekuje da će Sabor raspravljati početkom sledeće godine.

Kazne za gradnju u zaštićenim područjima već su od šest meseci do pet godina zatvora, dodao je ministar, dodajući da će novi zakon poslati snažnu poruku da će se bespravna gradnja strogo sankcionisati.

„Nisam imao izbora“

Pre 13 godina, vlada je odlučila da pruži priliku bespravnim graditeljima koji su izgradili svoje nekretnine do 21. juna 2011. godine, koje su vidljive na aerofotografiji. Sada, država ponovo pruža priliku onima koji to nisu učinili iz različitih razloga, bilo da je u pitanju nedostatak novca ili nešto drugo, da legalizuju svoje objekte u novoj rundi legalizacije koja se priprema od početka sledeće godine.

Međutim, ovo se ne odnosi na objekte izgrađene posle 21. juna 2011. godine, čiji će vlasnici snositi krivičnu odgovornost. Sagovornik Dojče velea spada u ovu kategoriju i nema šanse da ikada legalizuje kuću. Sagradio ju je pre nekoliko godina na neizgrađenom zemljištu, tokom pandemije. „Ja sam građevinac, tako da nisam morao da plaćam radnike. Sam sam gradio, prijatelji su mi pomogli tokom korone. Nabavio sam deo materijala, kupio deo, tako da sam ukupno potrošio 17,5 hiljada evra na materijal“, kaže ovaj bespravni graditelj.

– Bilo bi mi žao, ali šta sada? Svesno sam na to pristao, ovde imam svoj mir, nikome ne smetam, dolaze mi prijatelji, ovde se osećam dobro. Nisam imao izbora, kirija je toliko visoka da nisam mogao da je priuštim, jedva sastavljam kraj s krajem – rekao je on,

Doveo je vodu do zgrade, a struju dobija uz pomoć solarnih panela postavljenih na krovu kuće. Vremenom je izgradio i pomoćnu zgradu, koja služi kao ostava i šupa za alat, pa se uloženi iznos povećao. Ovde, kaže, uživa u svom miru, ali je pitanje koliko će ova ‘idila’ trajati. Inače, u Hrvatskoj je do sada legalizovano više od 800 hiljada nelegalnih objekata, a procenjuje se da ih ima još stotine hiljada, neki kažu i više od milion.