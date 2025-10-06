Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nijedna mera koju je donela Vlada Srbije, a među njima su i one koje tiču stambenih kredita za mlade i sniženja cena, kod građana nije izazvala veću radost od legalizacije.

Naglasio je da je zakon pravljen za obične ljude, a ne za bogataše koji će morati da plate svoju cenu.

"Sasvim sam siguran da će procedura za građane biti toliko jednostavna ... verujem da ćemo bar 300, 400, 500 hiljada objekata da rešimo za nekoliko meseci. Ne zaboravite da od 2000. godine rešavamo i rešili smo svega 320 hiljada legalizacija. Svega 320 hiljada, a sad imamo 4,8 miliona objekata", rekao je Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja građana.

Predsednik je dodao da će prijave biti elektronske i da će ljudi iz opština biti dužni da pomognu starijim ljudima, ali i onim mlađim koji ne znaju da koriste računare, ne umeju da napišu prijavu, da pred njima popune elektronsku formu i da je pred njima predaju i unesu u sistem.

Zloupotrebe

Govoreći o broju objekata i potrebi za legalizacijom on je naglasio da postoji i pokušaj zloupotrebe koji se neće isplatiti onima koji to rade, jer misle da nadležni nisu već uradili ortofoto snimak.

Aleksandar Vučić Foto: Printskrin Pink TV

"Uradili smo nešto više od ortofoto snimka, uradili smo snimke iz dronova, da ne bi bilo sumnje", naglasio je Vučić i dodao da pojedinci sada na Dedinju, a i na mnogim drugim mestima, kače šperploče da bi mogli da kažu imam i novih 300 kvadrata koje treba da mi legalizuješ.

Kako izaći na kraj sa zloupotrebama

"Ljudi, zloupotreba ima koliko hoćete. Naći ćemo rešenje kako i sa tim izađemo na kraj, ali ovaj zakon nije pravljen za te bogataše, oni će morati svoju cenu da plate. Zakon je pravljen za sirotinju i za običan narod, za srednju klasu, za ljude koji žive u tim kućama, koji imaju okućnicu, a uz okućnicu i ambar i staju ili tor ili alatnice da bismo mogli da im pomognemo, da bi mogli da se evidentiraju, da bi zatim mogli da uzimaju i hipotekarne kredite, da plaćaju regularni porez na imovinu i da mi znamo šta je to što tačno imamo", rekao je Vučić.

On je naglasio da greše oni koji misle da je država koristila staru tehnologiju.

"Sada vidimo i kad je šperploča i kada je sve drugo, tako da ti trikovi prosto posebno na Dedinju i na Terazijama neće proći, samo da to znaju", naglasio je Vučić i dodao da je zakon, bez obzira na ono što priča opozicioni spektar, donet protiv tajkuna odnosno nije donet ni protiv koga, jer će oni morati da plate za svoje poslovne zgrade iste cene kakve su morali i ranije.

Vučić je naglasio da zakon stupa na snagu zbog siromašnih i običnih ljudi i da je on izazvao veliku radost.

U Nišu sledeće godine niče novo porodilište

"Sve mere koje smo donosili, a posebno sam ponosan na mere donošenja stambenih kredita za mlade. Potpisano je 3.329 ugovora, i to ćemo morati da širimo. Mnogo mladih je za to zainteresovano. To su najbolji uslovi za mlade. Uradili smo još mnogo stvari. Krenuli smo u izgradnju mnogo porodilišta ovde u Beogradu ... Početkom sledeće godine, u martu, aprilu, u Nišu kreće izgradnja novog porodilišta koje će biti gotovo do 2028", rekao je predsednik.

Foto: Printskrin Pink TV

Vučić je naglasio da država radi mnoge stvari, Narodni front, uskoro će krenuti i radovi na Bežanijskoj kosi.

"Biće perfektno novo porodilište. Napravićemo sve to, ali ni oko čega se ljudi nisu obradovali kao legalizaciji, to što ljudi žele da budu svoji na svome. Kada smo građane pitali šta su zapamtili od svih mera, od nižih troškova kredita, nižih cena..., ljudi se ničemu nisu obradovali kao legalizaciji", rekao je Vučić.

Cene legalizacije

On je naglasio i da se cene legalizacije od onih koje su rečene neće povećavati.

"Naš nije cilj da uzmemo veliki novac na tome, niti je to moguće. Naš je cilj da uredimo pravni poredak, da uredimo, da imamo evidenciju objekata, da ljudi imaju pravnu sigurnost, a da onima koji ne mogu da imaju objekte na određenoj parceli, a biće ih pet ili 10 odsto, kažemo ne možete jer je nemoguće da imate objekat na brani i da izgradite kuću. Nemoguće je da izgradite na sred Marakane kuću na centru terena Ili u nacionalnom parku pre svega", kazao je Vučić.

Dodao je da neće moći da se legalizuje nešto izgrađeno na tuđoj imovini.

"Nećemo da ulazimo u imovinske stvari, ali ćemo da proverimo samo da li je to tuđa imovina. Ništa više", rekao je Vučić.