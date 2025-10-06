Slušaj vest

Zakon o o nepokretnosti koji otvara mogućnost za legalizovanje nelegalno izgrađenih objekata, mogao bi da dovede do ozbljnog pada cena nekretnina, a naročito u određenom delu grada. A, u kom se to tačno delu Beograda se očekuje da padne istraživala je novinarka Kurir televizije Ines Grk sa svojim sagovornikom.

- zbog novog zakona o legalizaciji stambenih i ostalih jedinica očekuje se da cene stanova padnu u onim delovima grada gde su u najvećem broju izgrađene- objasnila je Ines Grk i dodatne detalje potražila od sagovornika.

Foto: Kurir Televizija

Prema našim analizama, meni se čini da neće pasti cene. To možda zvuči malo nelogično, pošto je najavljena legalizacija skoro pet miliona objekata koji do sad nisu bili legalizovani. Međutim, kako se nama čini, gro tih objekata se nalazi u područjima koje nisu centralne gradske zone, kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima. Samim tim cena kvadrata i novogradnje i boljih delova grada neće biti drastično promenjena u odnosu na sada. Mi ne očekujemo neki pad, jedino što će biti možda čak i povećanje cena jer sada već u tim delovima grada, na primer u Beogradu, tu su uglavnom dominantni Kaluđerica, Plavi horizonti, Altina, Borča, Ovča, Krnjača. Pošto će se sad prodavati suštinski legalizovane nekretnine, moguće da će doći čak i do blagog rasta cena - rekao je Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine.

Novinarku je zanimalo da li će biti i pozitivnih promena stupanjemn na snagu legalizacije.

- Ima mnogo pozitivnih promjena, prvenstveno što ćemo znati titulare svih objekata, svako ko je vlasnik nekog objekta, odgovara za taj objekat, za njegovu ispravnost, funkcionalnost, on mora da ga održava, on plaća porez, isto tako ima i pravnu zaštitu u slučaju da neko pokuša nešto da uradi sa njegovom imovinom koja do sada nije bila uknjižena. Isto tako, mi pričamo o skoro 5 miliona objekata. To je ogroman kapital koji će sada ući u pravni sistem. Jednostavno ti ljudi, vlasnici, će biti za tu količinu kapitala bogatiji i faktički moći će da raspolažu sa svojom imovinom na način na koji do sada nisu mogli. i da je prodaju, i da je ostavljaju u testamentu, i da je poklanjaju, i da je zalažu kod banaka, tako da pozitivan efekat je mnogostruk. Bitno je samo da što više ljudi prođe kroz ovaj proces i da se jednostavno legalizuje većina objekata, jer mi imamo skoro 50% nekretninskog fonda trenutno u Srbiji koji nije legalizovan - dodao je Pašanović.

