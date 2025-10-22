Slušaj vest

Država je najavila produžavanje rokova za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, korak koji, uz plan "Svoj na svome", treba da izvuče što više objekata iz sive zone. Šta to konkretno znači?

Da li će vam biti lakše do rešenja o ozakonjenju, uknjižbe i hipoteke, hoće li komunalni priključci i kupoprodaja ići brže i da li postoji rizik retroaktivnog poreza do pet godina unazad?

O tome su govorili gosti emisije "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji: Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine i Ana Selak, advokat.

Ana Selak Foto: Kurir Televizija

Razlog produžetla prijave

- Samim produžetkom prijave, država je shvatila da su rokovi kratki i da je karakter tih rokova prekluzivnost, što znači da ako izgubite rok, izgubili ste pravo na ono što želite da potražujete, što je najozbiljnija pravna posledica. Iz tog razloga se pokazalo nužno da dođe do tih postupaka, a ako znamo da su svi prethodni postupci obustavljeni, onda bi takva imovina po difoltu zalazila u vlasništvo države. Radi se o ozbiljnim pravnim posledicama i ovo je racionalno razmišljanje - kaže Selak.

Pašanović kaže da, ukoliko pojedinac, vlasnik objekta, ne završi proces, dolazi u situaciju da će država preuzeti imovinu i upisati je u svoje vlasništvo:

- Ima malo nelogičnosti u tome što cenu formira tržište, a ono funkcioniše po principu ponude i potražnje. Ako imamo veću ponudu, cena bi trebalo da ide dole. Radi se o kvalitetu objekta. Objekti koji su obuhvaćeni ovim zakonskim predlogom uglavnom se ne nalaze u gradskim jezgrima, već je većina u prigradskim naseljima - kaže Pašanović i dodaje:

Ervin Pašanović Foto: Kurir Televizija

- Sada mogu legalno da se prometuju kod notara, što do sada nije bio slučaj. Država je htela da zabrani trgovinu objektima koji nisu upisani u katastar. Postojali su neki mehanizmi kroz izvršenje, ali su oni i rizični i skupi. Sada će doći bolji kvalitet, a vlasnici nekretnina koji su završili proceduru videće dodatnu vrednost u tome i dići će cene. To su neke naše analize pokazale, a videćemo kako će tržište reagovati.

Digitalizacija - problem ili rešenje?

Selak je objasnila da li je birokratija komplikovana i da li je cela procedura ovim predlogom zakona olakšana:

- Birokratija se svela na digitalizaciju. Sad svako za sebe zna da li je digitalno pismen, tako da je odgovor individualan. Ono što može da pomogne jesu advokati koji će to učiniti. Oni jesu korisnici šaltera koji su digitalni pred katastrom nepokretnosti. Nekretnine se i danas opisuju preko geometra i advokata u tom smislu. Digitalizacija nije nova, ali videćemo kako će to funkcionisati.

