Aleksandra Sofronijević, ministarka građenirastva, saobraćaja i infrastrukture detaljno je govorila danas o novom Zakonu "Konačno svoj na svome" u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Ministarka je odmah otklonila sumnje i istakla da ovo nije nagrada za sve koji su varali sistem.

- Ovo je evidentiranje svih nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i upis faktičkih vlasnika stvarajući pravnu sigurnost. Ovo nije nagrada jer je zakon napravio jasnu razliku i važi opšte pravilo da naknada za evidentiranje i upis prava svojine je u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, osim za dve kategorije građana koji to ne plaćaju. Imamo razne primere da su gradili stanove, pobegli, kupce ostavili na cedilu i ovo svakako nije nagrada za njih. Ako su poznati i dostupni državi, oni će platiti isto kao da su legalno gradili. Samo što ne važe popusti i to je u zakonu jasno navedeno. Recimo u Beogradu ako hoćete jednokratno da uplatite doprinos, imate popust od 30 odsto, ovi graditelji to nemaju, a takođe nemaju ni opciju da plaćaju na rate.

Ko se nagrađuje?

- Ovaj zakon ima izraženu socijalnu komponentnu da se štiti pravo na dom i porodice. Samo vlasnici porodičnih kuća, to su stambeni objekti sa najviše dva stana, recimo otac i deca do 400 metara kvadratnih i vlasnici stanova koji su kupili stan u dobroj veri, a onda je investitor prevario njih i državu, upravo će oni imati mogućnost da korise benefite koje zakon nudi, a tiče se visine naknade. To su one dobro poznate naknade od 100 do 1.000 evra u Beogradu, Novi Sad i veći gradovi od 100 do 500, a svi oni ostali su od 100 do 130 evra u zonama koji već postoje u lokalnim jedinicama samouprava. Svi objekti na selu, računajući i pomoćne i ekonomske objekte, fiksna cena je 100 evra. Nema nagrade za onih koji su varali ili gradili u zaštićenim prirodnim i u okolinama kulturnih dobara, pa i vodnom zemljištu, u zoni neposredne zaštite izvorišta... Za njih nema nagrade.

Detalji zakona

Ministarka je istakla da u ovom zakonu postoji još jedna odredba koja je važna.

- Agencija za prostorno planiranje, kao neko ko će rešavati i izdavati sve te potvrde, prvo će rešavati po podnetim prijavama. Međutim, cilj ovog zakona jeste da se na svim objektima koji su evidentirani upiše pravo svojine. Tamo gde nije podneta prijava, ukrštanjem podataka će se doći do najverovatnijeg vlasnika, a ako do toga ne može doći, biće upisana država. Da bude potpuno precizno - 4,8 miliona objekata, ali to nisu samo bespravni objekti, nisu samo stambeni, već bazeni, nadstrešnice... Kada govorimo o stambenim, po poslednjem popisu ih je bilo 972.000, a od te 2016. je sigurno taj broj porastao. Glavni akcenat ovog zakona jeste na stambenim objektima. Postoji kategorija koja nama u glavnom gradu i nije toliko važna, ali je izuzetno značajna za seoska domaćinstva, to su pomoćni objekti poput ambara, štala, i tako dalje. Takvih objekata iz 2016. je bilo 960.000. Sada se nadam, kada konačno preletimo celu Srbiju i upišemo sve objekte da ćemo konačno znati, što zapravo jeste civilizacijski pomak za državu, da se evidentiraju svi objekti i upiše pravo svojine - objasnila je Sofronijević.

Da li će biti rušenja

Minstarka dalje objašnjava i da će biti rušenja, ali objekata koji su "ugrozili pravo svih nas, odnosno čistu vodu, čist vazduh...".

- Ovaj zakon pravi balans javnog i privatnog interesa. Javni se ogleda u tome što se štiti sve ono što država mora da štiti, a to su voda, vazduh i sve što ide uz to. To je kultura koju moramo svi da gradimo. Ovo je civilizacijski proces i postupak države jer po prvi put država na osnovu digitalizovanih podataka iz raznih izvora državnih organa, javnih preduzeća, posebnih institucija može da ponudi našim građanim ovakav postupak, dakle digitalizovan i centralizovan. Percepcija građana možda jeste da će se sve rešiti u 60 dana, ali zbog broja prijava to neće biti moguće, ali će se rešavati bez skupih i dugih procedura i uz maksimalno isključenje, da se ne osete pogođeno kolege koje su radile na tim poslovima, minimalno učešće čoveka. Sve je digitalizovano i čovek će biti samo tamo gde mora. Više neće biti ona zlatna veza, kao to je moj komšija ili kum, podnošenjem prijave vi dobijate vremenski žig i da digitalno pratite tok svog predmeta. To nam daje nadu da će ovaj postupak, kako smo ga zamislili, biti sproveden.

Subvencija države

Kada reč o subvenciji države, ministarka ističe da je reč o specifičnoj subvenciji da pomogne borcima, invalidima, samohranim roditeljima, onima sa troje dece, jer oni neće ni onih 100 evra platiti.

- Država je možda tu malo sebična, prvo će da upiše šta joj je sve na teritoriji, ali sve je to za građane, a najviše njih ima porodične kuće i stanove, ovaj zakon se njima obraća, ali ne zaboravlja i ne nagrađuje one koji su prevarili državu i kupce. Osnovni cilj je nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, a to ćemo postići na dva načina. Do sada smo na dve godine imali satelitske snimke o prostoru, pa smo na osnovu njih imali upis objekata, to je tih 4,8 miliona, a sada će biti godišnji prelet satelita i dronova, to su te daljinske detekcije iz vazduha. U Loznici ima fudbalski stadion i ja sam daljinski izmerila veličinu šesnaesterca i to je toliko precizno, a vi dronom možete da utvrdite spratnost, da vidite komšiju na terasi. Ukrštanjem svih tih podataka smanjena je mogućnost jer svi nekada daju pogrešan podatak, a svim tehnologijama možemo to da proverimo.

