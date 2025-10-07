Slušaj vest

To je saopštila predsednica Skupštine, Ana Brnabić, na otvaranju Kuće eUprave i digitalnog centra ''Ložionica''.

- Danas počinje sa radom call centar, kontakt centar za sve građane koji mogu da pozovu Kancelariju za IT i eUpravu i da dobiju sve informacije i postavljaju pitanja o legalizaciji. To počinje od danas, a u petak ćemo u Narodnoj skupštini imati jedan veliki sastanak sa svim gradonačelnicima i predsednicima opština da ih informišemo o svim stvarima i da počnemo da radimo na legalizaciji - rekla je Brnabić.

BiznisKurir/Informer

