Slušaj vest

Bugatti je decenijama simbol vrhunskih superautomobila, ali sada ovaj prestižni francuski brend ulazi u potpuno novu vrstu trke, ne na asfaltu, već na liniji horizonta. U samom centru Dubaija, Bugatti započinje izgradnju svoje prve stambene kule.

Najpovoljniji stanovi u ovom kompleksu imaće cenu od 5,2 miliona dolara, čime kompanija ulazi na brzo rastuće tržište namenjeno svetskoj ultra-bogatoj klijenteli, segment brendiranih rezidencija.

Sve veći broj poznatih kompanija, među kojima je i proizvođač automobila Aston Martin, gradi luksuzne stambene objekte u kojima je ime ili logo brenda jasno istaknut. U ovaj sektor uključile su se i druge prestižne kuće, poput švajcarskog proizvođača satova Jacob & Co, kao i italijanski modni brendovi Fendi i Missoni.

Život u znaku brenda

- Za mnoge ljubitelje automobila ili luksuznih satova, ne radi se samo o posedovanju proizvoda, već o svakodnevnom življenju brenda kroz prostor u kojem borave - izjavio je za BBC Muhamed Bingati, predsednik kompanije Binghatti Properties.

Među kupcima Bugatti projekta nalaze se i poznata imena poput brazilskog fudbalera Nejmar Juniora i operskog pevača Andree Bočelija. Prema navodima, Nejmar je za jedan od penthausa izdvojio čak 54 miliona dolara.

Prema izveštaju agencije za nekretnine Knight Frank, globalna potražnja za brendiranim rezidencijama značajno je porasla u poslednje dve godine. Dok je 2011. godine postojalo 169 takvih projekata, danas ih je 611, a procene ukazuju da bi njihov broj do 2030. mogao dostići 1.019.

Sjedinjene Američke Države trenutno imaju najveći broj ovakvih objekata, naročito u Majamiju i Njujorku, dok Bliski istok beleži najbrži rast. Kako navodi Knight Frank, taj trend je „pretežno rezultat snažne ekspanzije Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije“.

- Brendirane rezidencije najviše privlače ljude sa izuzetno snažnom lojalnošću određenom brendu, one koji žele da ga ne samo poseduju, već i da žive u njegovom okruženju - objašnjava Fajsal Durani, direktor istraživanja u Knight Franku.

Bliski istok u ekspanziji

Na nivou pojedinačnih gradova, Dubai je trenutno vodeći kada je reč o broju projekata brendiranih rezidencija u izgradnji. Tome doprinosi konstantan priliv imućnih pojedinaca koji se sele u grad i ulažu u luksuzne nekretnine.

Donedavno su ovim tržištem dominirali hotelski lanci poput Four Seasonsa i Ritz-Carltona, ali danas sve veći deo novih projekata potpisuju luksuzni brendovi van hotelske industrije.

Porscheov Design Tower u Majamiju otvoren je 2017. godine, Aston Martin Residences Miami lansiran je prošle godine, dok se projekat kompanije Jacob & Co na ostrvu Al Marjan u UAE očekuje da bude završen 2027. godine.

Za same brendove, ulaganje u nekretnine predstavlja dodatni izvor prihoda uz relativno nizak rizik. Građevinske radove i razvoj vode partnerske firme, dok kupci plaćaju dodatnu cenu za dizajn, ekskluzivnost i prestiž koji ime brenda nosi.

Luksuz ili preterivanje

Cene brendiranih stanova u proseku su između 30 i 40 odsto više u poređenju sa luksuznim nekretninama bez brendiranog potpisa.

Ipak, poslovni psiholog Stjuart Daf iz britanske konsultantske kuće Pearn Kandola upozorava da ovakav koncept ne nailazi na pozitivne reakcije kod svih. Prema njegovim rečima, preterano isticanje imena brenda može delovati neukusno.

- Ako je brend prisutan na svakom koraku u stambenoj zgradi, to može umanjiti osećaj ekskluzivnosti i retkosti, pa čak ostaviti utisak razmetanja. U krajnjem slučaju, takav pristup može biti doživljen kao vulgaran i kič - zaključuje Daf.