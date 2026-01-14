Slušaj vest

Kada je reč o putovanjima bez ograničenja i uz što kraće redove na graničnim kontrolama, postoji elitna grupa pasoša koji imaju veću moć od ostalih.

Prema najnovijem izveštaju Henley Passport Indexa, prva tri najmoćnija pasoša dolaze iz azijskih zemalja: Singapur je na prvom mestu, dok Japan i Južna Koreja dele drugo mesto.

Singapurci najslobodnije putuju

Građani Singapura uživaju bezvizni pristup u 192 od 227 zemalja i teritorija koje prati indeks. Indeks je izradila londonska savetodavna kompanija za globalno državljanstvo i boravište Henley & Partners, a zasniva se na ekskluzivnim podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA).

Japan i Južna Koreja slede odmah iza sa bezviznim pristupom u 188 destinacija, piše CNN.

Pet evropskih zemalja deli treću poziciju: Danska, Luksemburg, Španija, Švedska i Švajcarska. Sve imaju bezvizni pristup u 186 zemalja i teritorija.

Na četvrtom mestu takođe su isključivo evropske zemlje, i to sa rezultatom 185: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Italija, Holandija i Norveška.

Peto mesto, sa rezultatom 184, dele Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Srpski pasoš na 34. mestu

Perma podacima sa sajta Henley & Partners srpski pasoš je na najnovijoj listi zauzeo 34. poziciju, što je napredak za jedno mesto, s obzirom na to da državljani Srbije mogu da putuju bez viza u 136 zemalja sveta.

Ujedinjeni Arapski Emirati su zemlja sa najjačim napretkom u dvadesetogodišnjoj istoriji Henley Passport Indexa – od 2006. godine dodali su 149 bezviznih destinacija i napredovali čak 57 mesta na listi.

Na šestom mestu nalaze se Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland i Poljska. Australija je u ovom tromesečnom ažuriranju zadržala sedmo mesto, zajedno sa Letonijom, Lihtenštajnom i Ujedinjenim Kraljevstvom.

Pasoš Ujedinjenog Kraljevstva najviše pao na listi

Ujedinjeno Kraljevstvo je zemlja sa najvećim godišnjim padom na listi – sada ima bezvizni pristup u 182 destinacije, što je osam manje nego pre 12 meseci.

Kanada, Island i Litvanija nalaze se na osmom mestu sa bezviznim pristupom u 181 destinaciju, dok je Malezija na devetom mestu sa rezultatom 180.

Sjedinjene Američke Države vratile su se na deseto mesto sa rezultatom 179, nakon što su krajem 2025. godine prvi put nakratko ispale iz top 10.

Najmoćniji pasoši na svetu za 2026. godinu:

2. Japan, Južna Koreja (188)

3. Danska, Luksemburg, Španija, Švedska, Švajcarska (186)

4. Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Italija, Holandija, Norveška (185)

5. Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati (184)

6. Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland, Poljska (183)

7. Australija, Letonija, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo (182)

8. Kanada, Island, Litvanija (181)

9. Malezija (180)

10. Sjedinjene Američke Države (179)