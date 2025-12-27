Slušaj vest

Bez obzira na to iz kog dela sveta dolaze, pasoši gotovo bez izuzetka imaju korice u jednoj od četiri boje, crvenoj, plavoj, zelenoj ili crnoj. Žute, roze ili narandžaste varijante gotovo da ne postoje. Razlog za to nije slučajan niti isključivo estetski.

Boja pasoša predstavlja diskretan, ali snažan simbol. Ona može ukazivati na političku orijentaciju države, versku tradiciju ili njen geografski i istorijski kontekst. I dok putnici obično ne obraćaju pažnju na nijansu dok prolaze pasošku kontrolu, svaka od njih nosi jasnu poruku.

Politika u boji: Crvena i plava

Najčešća boja pasoša u svetu je crvena, tačnije tamna bordo nijansa. Ova boja je posebno karakteristična za zemlje članice Evropske unije, ali i za one koje teže članstvu. Države poput Turske, Albanije i Severne Makedonije uvele su bordo pasoše upravo kao znak evropskih integracija.

Međutim, crvena boja ne simbolizuje samo EU. U određenim slučajevima ona podseća i na komunističko nasleđe, što se može videti kod pasoša Kine ili Rusije.

Plava boja, s druge strane, često se povezuje sa takozvanim „Novim svetom“. Dominantna je u Severnoj i Južnoj Americi, kao i u karipskim državama. Zanimljivo je da Sjedinjene Američke Države nisu oduvek koristile plave pasoše, tokom istorije menjale su boje, uključujući crvenu i zelenu, da bi tek 1976. godine zvanično usvojile tamnoplavu nijansu, usklađenu sa bojama nacionalne zastave.

Zelena i crna

U mnogim državama izbor boje pasoša snažno je povezan sa religijom. Zelena boja ima posebno značenje u islamskoj tradiciji, smatra se omiljenom bojom proroka Muhameda i simbolizuje život, prirodu i obnovu.

Zbog toga je zelena česta među zemljama islamskog sveta, poput Saudijske Arabije, Pakistana i Maroka. Osim toga, ovu boju koriste i države članice Ekonomske zajednice zapadnoafričkih zemalja (ECOWAS).

Najmanje zastupljena boja pasoša je crna. Iako odiše ozbiljnošću i elegancijom, koristi je relativno mali broj država. Među njima su Bocvana i Zambija, ali je crna boja najprepoznatljivija po Novom Zelandu, gde ima snažan nacionalni značaj.

Tamne nijanse, bilo da je reč o crnoj ili tamnoplavoj, imaju i praktičnu prednost, na njima se manje primećuju tragovi habanja, što je važno za dokument koji važi deset godina i često se koristi.

Brzi pregled značenja boja pasoša

Crvena / bordo - Evropska unija, Andska zajednica, ali i istorijsko nasleđe komunizma

Plava - „Novi svet“ (SAD, Južna Amerika), ekonomske zajednice poput Mercosur-a

Zelena - Islamske zemlje, simbol vere i prirode, Zapadna Afrika

Crna - Retka i prestižna, Novi Zeland, praktičnost i dugotrajnost

Bez obzira na boju korica, pasoš je mnogo više od običnog dokumenta. On predstavlja vašu vezu sa svetom, ali i priču o poreklu, istoriji i identitetu zemlje iz koje dolazite. Sledeći put kada ga budete pružili na granici, možda ćete ga posmatrati drugim očima.