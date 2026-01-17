Slušaj vest

Znamo šta je ugovor koji se potpisuje prilikom najma stana, kada je agencija posrednik, određena posrednička provizija se naplaćuje. Ona podrazumeva naknadu za svoje usluge.

Šta podrazumevaju te usluge, da li su ugovori šablonski i šta zapravo potpisujemo, za "Redakciju", otkrili su Nemanja Todorović, advokat, Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine i Dragan Rabatić, stručnjak za nekretnine.

Kako je istakao Todorović, ugovor ne mora biti overen kod notara ali se preporučuje da se ne bi kasnije osporilo njegovo postojanje:

- Pre svega, bitno je da taj posao bude pravno osiguran, odnosno da zaključenje tog posla protekne onako kako je zakonom predviđeno. To je praktično zakup nekog poslovnog ili stambenog prostora gde se zaključuje ugovor i on ne mora biti proveren, ali je preporuka overiti ugovor kod notara da se ne bi kasnije osporilo njegovo postojanje. Ono što njime treba da se previdi jeste šta je predmet zakupa, u kakvom je stanju itd - objasnio je Todorović i dodao:

- Poslovna praksa predviđa određeni depozit koji je u praksi u visini od dve mesečne zakupnine i to predstavlja deponovan iznos koji se ostavlja kod zakupodavca, da bi se u slučaju raskida ugovora mogla nadoknaditi neka šteta ako je nastala, ukoliko štete nema onda se taj depozitni iznos praktično vraća zakupcu ukoliko je sve u redu.

Depozit - obezbeđenje nastale štete

Rabatić kaže da je mesečna kontrola od strane zakupodavca najbolja preventiva kako ne bi došlo do nepoželjnih posledica.

- Praksa je do sada pokazala da je standard obezbeđenja zakupodavca ta visina depozita u iznosu od jedne ili dve mesečne kirije, a slučajevi koji se mogu desiti u stanu ili prostoru koji je uzet u zakup jesu nevlastiranje, odnosno korišćenje tog prostora na neadekvatan način ali ono što kroz praksu ljudi moraju da shvate jeste da je mesečna kontrola od strane zakupodavca najbolja preventiva kako bi se sprečile nepoželjne posledice - kaže Rabatić i dodaje:

- Depozit je prvenstveno bio zamišljen kao poslednja kirija koju zadržava zakupodavac kada zakupac izlazi iz tog prostora ili stana. Kroz vreme je to prešlo i kao obezbeđenje nastale štete i u velikoj meri ta šteta može da bude takva da ta zakupnina ne pokrije to i to se sve kroz ugovor definiše.

Problem izdavanja nekretnina

Kako je Pašanović istakao ljudi koji tek kreću sa izdavanjem nekretnina očekuju da imaju razumne kupce i pokušavaju da izdaju nekretninu bez agencije što dovodi do mnogobrojnih problema:

- Većina ljudi kada krene da se bavi iznajmljivanjem stanova počnu da se ponašaju prilično pasivno i uzdaju se u to da će imati razumne zakupce, gledaju da ne angažuju advokate na početku, pokušavaju da izdaju nekretninu bez agencije za posredovanje i to sve funkcioniše dok ne nastanu neki problemi - kaže Pašanović i dodaje:

- Uvek savetujemo naše klijente da je bolje sprečiti nego lečiti i da angažuju profesionalce iz više razloga i agencije će uvek brže i bolje da vam izdaju nekretninu nego vi sami, a ipak neko ko traži kroz agenciju da zakupi nekretninu on je već prošao neku kontrolu i na kraju to što će da plati proviziju agenciji to govori o imovinskoj karti budućeg zakupca .

Pašanović savetuje izdavaće nekretnina da se obrate stručnim licima i ovlašćenim agencijama:

- Agencije možete proveriti na sajtu Ministarstva trgovine gde piše ko su agenti kao i da li imaju licencu jer nije lako otvoriti agenciju niti dobiti licencu, isto tako treba uzeti dobrog advokata koji zna da napiše dobar ugovor o ovome i time ste vi automatski zaštićeni.

