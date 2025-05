Cene stanova u Srbiji porasle su u prošloj godini za 5,5 odsto, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) objavljenim početkom aprila, ali to nije poremetilo ponudu i potražnju na tržištu nekretnina. Naprotiv, ono se u međuvremenu stabilizovalo, a i prognoze za naredni period su optimistične.

„Pored velike ponude, potražnja je posebno izražena za stanovima manje kvadrature – do 50 metara kvadratnih, koji se najčešće biraju kao prvi stan, kako u Beogradu, tako i u drugim većim gradovima poput Novog Sada , Niša i Kragujevca . Upravo ovaj segment ponude beleži najbrže rastući deficit. To je stvorilo dodatni pritisak na cene, posebno u opštinama sa dobrom infrastrukturom, javnim prevozom i dodatnim sadržajima“, kažu za Biznis.rs sa sajta za oglašavanje nekretnina 4zida.

„Naravno, zbog svega što se dešava i opšte neizvesnosti, deo tržišta je malo usporio, ali ljudi koji raspolažu novcem su aktivni. Potražnja je dobra, mada su nekretnine u velikoj meri precenjene od strane vlasnika, ali tamo gde uspemo da dobijemo razumljivu tržišnu cenu nema problema u realizaciji prodaje. Malo je teže sa rentiranjem stanova, jer je došlo do neusklađenosti cena sa zahtevima tržišta – zbog toga što nemamo više potražnju kakva je bila ranije. Cene su pale, pa vlasnici nekretnina sada moraju da prihvate novu realnost i da se prilagode novoj dinamici na tržištu“, kaže naš sagovornik.

„Investitori su podigli cene jer bi sa nižim imali manju maržu. Poskupeli su građevinski materijali, ima problema i sa radnom snagom, a to na kraju utiče na kupce“, objašnjava Avram.

„Zahtevi tržišta ukazuju na to da će stanovi u izgradnji imati svoju klijentelu, ne verujem da će doći do prezasićenja. Tržište se smirilo nakon skoka inflacije, a cene su stabilne, iako postoje neke prognoze da bi mogle da budu više krajem godine. Ipak, uzmimo to sa rezervom“, kaže Avram.