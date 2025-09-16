Balkanci kupuju nekretnine u Grčkoj i izdaju ih na crno

Građani Srbije, Bugarske, Severne Makedonije i Rumunije pokazuju konstantno interesovanje za kupovinu nekretnina u Grčkoj. Glavni razlog je blizina, što im omogućava da provedu odmor u novoj kući ili stanu, ali i da dodatno zarade izdavanjem nekretnina kada u njima ne borave

Proces kupovine je jednostavan, često zahteva samo jedan dolazak u Grčku, a ostatak formalnosti završava advokat. Ipak, postavlja se pitanje da li svi prijavljuju taj biznis i plaćaju porez.

Najveća potražnja među kupcima iz Srbije je za nekretninama na severu Grčke, a posebno na popularnom Halkidikiju, gde je prosečna cena kvadrata 2.600 evra.

Prema podacima sa popularne Fejsbuk grupe Live from Greece, u poslednje dve godine beleži se pravi bum kupovine nekretnina od strane stranaca, naročito sa Balkana i iz Izraela. Međutim, navodi se da su grčke vlasti sada usmerene na balkanske kupce zbog niza slučajeva nelegalnog izdavanja nekretnina.

Nelegalno izdavanje kao problem

Izdavanje nekretnina bez plaćanja poreza i dozvola stvara nelojalnu konkurenciju lokalnim firmama i povećava rizik od prevara, jer gosti u tim slučajevima nemaju nikakvu zakonsku zaštitu. Privredna komora Halkidikija je upozorila da ovaj problem poprima sve veće razmere i najavila mere protiv ovakvih pojava.

Grčki mediji pišu da se dešavaju neverovatne situacije, gde čitavi autobusi gostiju iz zemalja porekla vlasnika svake godine dolaze u iste kuće, predstavljajući se kao rođaci ili bliski prijatelji, što stvara utisak velikog "porodičnog okupljanja".

Poreski savetnik Milan Trbojević kaže da je moguće da se organizovan dolazak gostiju dešava na takav način.

- Recimo, neko iz Srbije je kupio nekretninu u Grčkoj i kod nas se oglašava samo na Instagramu, dogovori se sa nekim iz naše zemlje da mu iznajmi nekretninu i taj ode na primer na letovanje u Grčku. Novac za rentiranje su razmenili ovde u Srbiji, Grčka nema nikakav pristup tome. Kako će se izboriti, ne znam, ali nije nerealno da se tako nešto dešava, da ti ljudi samo u okviru svojih zemalja to oglašavaju - objasnio je Trbojević.

On pretpostavlja da bi grčke vlasti mogle da usklade mere sa novim sistemom registracije ulazaka u Šengen zonu, koji se primenjuje od 12. oktobra.

- Možda će pri ulasku morati da se naglasi gde se ide i gde se boravi, što bi moglo da se proverava - rekao je Trbojević.

Kako pokrenuti legalan biznis?

Poreski savetnik ističe da je za legalno izdavanje nekretnina u Grčkoj, kao i u Srbiji, potrebno registrovati firmu.

- Može on i kao fizičko lice da radi izdavanje. Kod nas treba da kategorizuje smeštaj, pretpostavljam da je neki sličan sistem u Grčkoj koja je u Evropskoj uniji, a mi smo se svakako usklađivali sa pravilima EU i u toj oblasti. U Grčkoj postoji boravišna taksa kao i kod nas, tako da praktično to prijavljivanje gostiju, to je nešto što pretpostavljam da njih najviše pogađa, najviše u stvari tako gube novac koji bi mogli da dobiju - rekao je Trbojević.

On dodaje da banke u Grčkoj, koja je članica FATF-a, mogu da zatraže poreklo novca prilikom bankarskog transfera sredstava za kupovinu nekretnine.

- Nekretnina se kupuje transferom sa računa i banka u Grčkoj može da traži poreklo novca, ali i ne mora. To je neko generalno pravilo koje funkcioniše u dobrom broju zemalja sveta - zaključio je on.