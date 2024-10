Kupovina nekretnina u Grčkoj i dalje nastavlja da bude sve popularnija među Srbima i Makedoncima, a razlozi za to su mnogobrojni. Bilo da je reč o kupovini stana, apartmana ili kupovini kuće u Grčkoj, ljudi iz našeg regiona sve više vide Grčku kao idealno mesto za ulaganje i uživanje. U nastavku ćemo se prvo osvrnuti na ključne razloge zbog kojih naši ljudi kupuju nekretnine u ovoj zemlji, a zatim i na cene nekretnina u različitim letovalištima Grčke.

1. Geografska blizina i povezanost

Grčka je lako dostupna iz Srbije i Severne Makedonije, što je čini idealnom za kupovinu apartmana u Grčkoj ili kuće za odmor. Mnogi kupci vole činjenicu da mogu brzo stići do svoje nekretnine automobilom ili kratkim letom iz Beograda do Soluna (let traje samo sat vremena) što im olakšava česta putovanja i korišćenje nekretnine tokom cele godine.



2. Povoljne cene nekretnina u Grčkoj

Jedan od glavnih razloga za kupovinu je cena nekretnina u Grčkoj, koje su i dalje povoljne u poređenju sa drugim evropskim destinacijama. Srbi i Makedonci često mogu pronaći odlične ponude za kupovinu stana u Grčkoj ili čak luksuznih apartmana po znatno nižim cenama nego na drugim popularnim destinacijama.



3. Grčka kao turistička destinacija

Grčka je našim ljudima već decenijama omiljena destinacija za odmor, a kupovina nekretnine omogućava vlasnicima da imaju svoj sopstveni smeštaj tokom boravka. Kupovina kuće u Grčkoj daje mogućnost dužih i češćih boravaka bez troškova hotelskog smeštaja. Srbi i Makedonci često biraju obalna mesta poput Halkidikija i Soluna, jer su ove destinacije lako dostupne i nude izuzetne turističke mogućnosti.



4. Investiciona prilika u Grčkoj

Kupovina nekretnina u Grčkoj se često smatra odličnom investicionom prilikom. Mnogi kupci planiraju da iznajmljuju svoje stanove ili apartmane turistima tokom letnjih meseci, čime mogu ostvariti značajan prihod posebno ukoliko poseduju više nekretnina. Iznajmljivanje apartmana turistima u Grčkoj je vrlo isplativo, posebno u popularnim turističkim mestima gde su cene najma tokom sezone visoke.



5. Kulturna i istorijska bliskost

Grčka ima dugu istorijsku i kulturnu povezanost sa Srbijom i Severnom Makedonijom. Zajednička pravoslavna vera, slični običaji i bliska geografska lokacija čine Grčku prirodnim izborom za ljude iz ovog regiona. Kupovina stana u Grčkoj omogućava im osećaj doma daleko od kuće.



6. Sigurnost ulaganja u Grčku

Grčka je politički i ekonomski stabilna, što je čini sigurnim mestom za kupovinu nekretnine. Mnogi Srbi i Makedonci biraju Grčku zbog pravne sigurnosti i stabilnih uslova za investicije. Cene nekretnina u Grčkoj se postepeno oporavljaju i rastu, što daje kupcima sigurnost da će njihova investicija rasti u vrednosti.



7. Kvalitet života u Grčkoj

Mnogi Srbi smatraju Grčku idealnom destinacijom zbog njenog visokog kvaliteta života. Blaga klima, zdrav mediteranski način života, prelepa obala i mogućnost povlačenja u penziju pored mora privlače mnoge kupce. Kupovina stana ili apartmana u Grčkoj omogućava ljudima da uživaju u svim pogodnostima mediteranskog načina života.



Cene nekretnina u Grčkoj

Halkidiki kupovina nekretnine

Halkidiki je jedna od najtraženijih destinacija među Srbima koji žele da kupe nekretninu u Grčkoj. Ova regija nudi lepe plaže, kristalno čisto more i raznovrsne mogućnosti smeštaja.



Cene nekretnina na Halkidikiju

Cene nekretnina na Halkidikiju variraju u zavisnosti od lokacije i blizine plaže. Na poluostrvu Kasandra, prosečne cene stanova se kreću od 1.800 do 3.000 evra po kvadratnom metru, dok se na Sitoniji kreću u rasponu od 1.500 do 2.500 evra po kvadratu. Na poluostrvu Atos, cene se kreću od 1.200 do 2.000 evra po kvadratu, dok novogradnja na popularnim lokacijama može da dostigne i više od 3.500 do 4.000 evra po kvadratu.



Zašto Srbi biraju Halkidiki?

Halkidiki je idealan za srpske kupce jer je među najbližim destinacijama Srbiji, a istovremeno nudi odlične uslove za odmor i opuštanje. Tokom letnje sezone, mogućnosti iznajmljivanja nekretnina su značajne, sa prosečnim dnevnim cenama od 50 do 120 evra za apartmane u blizini plaže.



Solun kupovina nekretnine

Solun, kao drugi po veličini grad u Grčkoj, predstavlja atraktivnu opciju za kupovinu nekretnina. Ovaj grad nudi bogat kulturni život, univerzitete, muzeje, taverne i druge sadržaje.



Cene nekretnina u Solunu

Cene nekretnina u Solunu se kreću od 1.500 do 2.500 evra po kvadratnom metru u popularnim delovima grada. U centralnim oblastima, poput Ano Poli i Ladadika, cene mogu dostići i do 3.000 evra po kvadratu, dok su predgrađa i manje popularne oblasti povoljnije, sa cenama od 1.400 evra po kvadratu.



Iznajmljivanje nekretnina u Solunu

Investiranje u nekretnine u Solunu donosi mnoge prednosti. Centar grada nudi odlične mogućnosti za iznajmljivanje, posebno za studente i mlade zaposlene ljude. Cene iznajmljivanja se kreću od 30 do 80 evra dnevno, u zavisnosti od lokacije i tipa nekretnine. Osim toga, Solun je sve popularnija destinacija među turistima, što dodatno povećava potražnju za iznajmljivanjem.



Perea i Agia Triada nekretnine

Perea i Agia Triada su popularna mesta za kupce iz Srbije i Makedonije koji žele da budu blizu Soluna, ali istovremeno uživaju u morskom ambijentu. Ove oblasti su savršene za one koji traže mirniju atmosferu, ali i blizinu gradskih sadržaja.



Cene nekretnina u Perei i Agia Triadi

Cene nekretnina u Perei i Agia Triadi variraju, ali se obično kreću od 1.500 do 2.800 evra po kvadratnom metru. U Perei, stanovi sa pogledom na more mogu dostići cene do 3.000 evra po kvadratu. Obe oblasti nude odlične mogućnosti za iznajmljivanje tokom letnjih meseci, sa dnevnim cenama od 40 do 90 evra.



Kupovina stanova u Paraliji

Paralija je još jedna popularna destinacija među srpskim kupcima, a letovalište nudi raznovrsne opcije smeštaja, od manjih apartmana do većih kuća.

Cene nekretnina u Paraliji

Cene nekretnina u Paraliji kreću se od 1.500 do 2.500 evra po kvadratnom metru, dok apartmani blizu plaže mogu dostići cene do 3.000 evra po kvadratu. Tokom letnje sezone, mogućnosti iznajmljivanja su veoma jake, sa prosečnim dnevnim cenama od 40 do 100 evra.



Nea Kalikratija nekretnine

Nea Kalikratija je malo, ali veoma popularno letovalište koje se nalazi samo 45 km od Soluna. Ova destinacija je idealna za porodice koje traže mir i opuštanje, kao i za one koji žele blizinu gradske vreve.



Cene nekretnina u Nea Kalikratiji

Cene nekretnina u Nea Kalikratiji kreću se od 1.300 do 2.200 evra po kvadratnom metru, zavisno od blizine plaže. U letnjoj sezoni, dnevne cene iznajmljivanja se kreću od 30 do 80 evra, zavisno od tipa nekretnine.



Pefkohori kupovina nekretnine

Pefkohori je još jedno popularno letovalište na Halkidikiju, poznato po prelepim plažama i živom noćnom životu. Ova lokacija je idealna za mlađe generacije i turiste koji traže zabavu i aktivan odmor.



