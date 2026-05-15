Srbija i njen glavni grad trenutno prolaze kroz fazu najintenzivnijeg urbanističkog, infrastrukturnog i ekonomskog razvoja u modernoj istoriji. Ovaj sveobuhvatni investicioni ciklus primarno je pokrenut pripremama za Specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, u trajanju od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a do koje je sada ostalo tačno godinu dana.

Do današnjeg dana učešće na Ekspu 2027 Beograd potvrdilo je 135 zemalja i 2 međunarodne organizacije. Iako je bilo planirano da do kraja 2025. godine Srbija dobije potvrde učešća od strane 100 zemalja, taj cilj je ispunjen još u maju iste godine, što predstavlja veoma snažan pokazatelj međunarodnog interesovanja i poverenja u predstojeću specijalizovanu izložbu.

Svi radovi na pripremi specijalizovane izložbe Ekspo 2027 odvijaju se u skladu sa predviđenom dinamikom i zadatim rokovima. Predaja ključeva paviljona međunarodnim učesnicima planirana je do 1. decembra 2026. godine. Završavaju se radovi na Ekspo selu, dok se izgradnja prateće infrastrukture, uključujući saobraćajnice i druge infrastrukturne projekte, takođe realizuje prema planiranoj dinamici.

Međunarodne izložbe pod okriljem BIE više od 170 godina transformišu gradove domaćine, donoseći značajna unapređenja infrastrukture, ali i mnoštvo inovacija i neka od najvećih tehnoloških i naučnih dostignuća svog vremena. Na specijalizovanoj izložbi 2027 Beograd biće predstavljen leteći taksi, kao vrhunac tehnologije, nauke, saobraćaja i veštačke inteligencije. U januaru 2026. godine potpisan je sporazum o uvođenju usluge električnih vazdušnih taksija u Srbiji koji će se predstaviti na Ekspu 2027 sa američkom kompanijom "Arčer Avijacija".

Ovakva vrsta međunarodnog događaja se prvi put dešava na prostoru Zapadnog Balkana. Ekspo 2027 neće biti prilika samo za Srbiju i njenu privredu, to će biti šansa za ceo region da se pozicionira na međunarodnoj mapi, posebno kada govorimo o privrednom aspektu.

Ekonomski aspekt

Ekspo 2027 je projekat koji je od samog početka koncipiran kao razvojna platforma sa dugoročnim efektima, a ne kao jednokratan događaj. Ključni element tog pristupa je tzv. 100% legacy koncept, što znači da će svi objekti i infrastruktura izgrađeni za potrebe izložbe imati svoju funkciju i nakon njenog završetka. To uključuje sajamski kompleks, stambene jedinice, ali i širu urbanističku transformaciju prostora u Surčinu, koja će trajno proširiti urbanu zonu Beograda.

Ekonomski efekti su višeslojni, od direktnih investicija i angažovanja domaće privrede, do međunarodne potrošnje koju generišu zemlje učesnice kroz svoje prisustvo. Istovremeno, projekat podstiče razvoj sektora poput građevinarstva, turizma, logistike i kreativnih industrija.

Poseban značajan ima međunarodni aspekt. Ekspo dodatno jača imidž Srbije kao regionalnog poslovnog centra, otvara prostor za nove investicije i pozicionira Beograd kao mesto susreta globalnog biznisa, inovacija i ideja.

Master plan za Ekspo 2027 Beograd, koji se sastoji od tematske oblasti, oblasti međunarodnih učesnika i oblasti najboljih praksi i korporativnih sadržaja, biće 100 odsto "nasleđe", odnosno biće u potpunosti iskorišćen nakon završetka izložbe. Implementacijom najboljih praksi u arhitekturi, Srbija će postaviti zlatni standard ne samo u organizaciji jednog ovakvog mega-događaja, već i kada je reč o održivosti i ponovnoj upotrebi njegovog nasleđa.

Nasleđe Ekspa 2027 podrazumevaće novi Beogradski sajam, Auditorijum, Međunarodni forum igre, centri za učenje i kreativnost, nove škole i predškolske ustanove, fiskulturne sale, muzejski deo, rezidencijalni deo i hotel, maloprodajne prostore, kao i nova igrališta i javne površine. Ovi novi kapaciteti, ali najpre novi Beogradski sajam daće Beogradu i Srbiji priliku da se kandiduju za zemlju domaćina mnogih svetskih mega događaja ubuduće.

Zona najboljih praksi i komercijalnih sadržaja biće izgrađena od drveta poreklom iz Srbije, uz angažovanje domaćih firmi. Nakon završetka izložbe, ova zona će biti rasklopljena, a materijal će biti demontiran i ponovo iskorišćen za potrebe obrazovnih ustanova i fiskulturnih sala. To znači da će oko četvrtina Ekspo kompleksa biti dizajnirana kao modularna konstrukcija, koja će posle izložbe biti prenamenjena za izgradnju škola i vrtića.

Gradilište i napredak radova

Radovi na lokaciji Ekspo kompleksa uveliko su u toku i odvijaju se visokim intenzitetom, a gradilište su juče posetili i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali. Ekspo selo za predstavnike zemalja učesnica je u poslednjim fazama gradnje, kao i Zona međunarodnih učesnika. Trenutna dinamika radova u potpunosti je usklađena sa planiranim rokovima. Ključni operativni rokovi su jasno definisani: predaja paviljona učesnicima planirana je do 1. decembra 2026, završetak radova na paviljonima do 15. aprila 2027, nakon čega sledi test faza. Predsednik i ministar zajedno su najavili da će se, nakon završetka manifestacije, formirati strategija za prodaju ovih stambenih jedinica po povoljnijim uslovima, sa posebnim fokusom na profesije od javnog značaja, poput medicinskih radnika.

Infrastrukturna mreža Beograda doživljava potpunu transformaciju kako bi podržala priliv miliona posetilaca. Planirana je izgradnja i rekonstrukcija sledećih ključnih segmenata:

Železnička infrastruktura: U toku je izgradnja nove, dvokolosečne i elektrifikovane pruge u dužini od 18,5 kilometara, koja će povezivati Zemun polje i Surčin. Projektovana za brzine do 120 km/h, pruga će imati stanice kod Nacionalnog stadiona, Aerodroma, Singidunuma i u samom Surčinu.

Putna mreža: Gradi se četiri potpuno nova bulevara. Centralna saobraćajnica, radnog naziva "Nova 4", povezaće reku Savu sa moto-putem, prolazeći ispod budućeg železničkog nadvožnjaka. Takođe, planirana je i servisna saobraćajnica duga šest kilometara, od Bloka 45 do Ekspo zone, koja će služiti isključivo za pešački i biciklistički saobraćaj, odvojena od motornih vozila.

Unutrašnji transport: Za prevoz unutar EKSPO zone biće obezbeđena specijalizovana vozila sa dve harmonike, ukupne dužine od po 25 metara, dok će prevoz do centra grada obavljati sedam potpuno novih autobuskih linija.

Rečni transport i priobalje: Savsko priobalje se u potpunosti revitalizuje. Potez od Ušća do Brankovog mosta, u dužini od 1.600 metara, biće očišćen i opremljen sa četiri moderna pristana sposobna da dnevno prihvate kruzere sa više od 5.000 turista. Stari železnički most proći će kroz proces peskarenja, zaštite konstrukcije i popločavanja, nakon čega će postati pešačko-biciklistička zona.

Pored privrednog i sportskog razvoja, prestonica dobija kapitalna zdanja u sektoru kulture i nauke, pre svega na desnoj obali Save i u parku Ušće.

Prirodnjački muzej i Akvarijum na Ušću

Park Ušće postaće naučno-turistički epicentar prestonice zahvaljujući izgradnji dva velika objekta. Prirodnjački muzej, nakon 130 godina postojanja, po prvi put dobija namensku, modernu zgradu na površini od 1,8 hektara. U neposrednoj blizini planiran je prvi veliki Akvarijum na Balkanu, površine jedan hektar. Ovaj objekat će posedovati krovnu baštu i impresivne staklene tunele koji posetiocima pružaju osećaj ronjenja. Ekosistemi u akvarijumu biće podeljeni u celine koje prate biodiverzitet od slatkovodnih riba Dunava, preko delta reka, Crnog mora i Sredozemlja, pa sve do okeanskih dubina sa ajkulama. Prilikom realizacije ovih projekata u parku Ušće biće primenjeni najviši ekološki standardi, uz maksimalno očuvanje postojećeg zelenog fonda, ugradnju naprednih sistema navodnjavanja i dodatnu sadnju velikog broja novih stabala.

Ekspo je daleko više od izložbe, to je novo poglavlje globalne saradnje, međunarodne vidljivosti i liderske uloge Srbije na svetskoj sceni. Njegovi efekti su merljivi, kroz rast zaposlenosti, razvoj infrastrukture i povećanje investicionog interesa, i upravo će ti parametri biti najrelevantniji pokazatelji njegovog uspeha kada Izložba bude realizovana. Kada je reč o programu, planirano je više od 8.000 događaja, od velikih koncerata i sportskih manifestacija, do naučnih foruma, dečjih radionica, dnevnih prezentacija u nacionalnim paviljonima i specijalnih događaja posvećenih inovacijama, kulturi i budućnosti. Konstantno se radi na programskom okviru koji će svim generacijama imati šta da ponudi.

Tema i program Ekspa 2027

Tema specijalizovane izložbe u Beogradu je "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve" bavi se značajem igre, sporta i muzike i njihovim doprinosom razvoju čovečanstva. Jedan od razloga zašto smo izabrani za zemlju domaćina je upravo i tema koju smo kandidovali. Ona je postavljena široko i simbolično, što pruža mogućnost zemljama učesnicama da svetu predstave ono najbolje što imaju. Sa druge strane, tema je i poziv čitavom svetu da se ujedini, kako bismo svi zajedno pronašli rešenja za globalne izazove sa kojima se suočavamo.