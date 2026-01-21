Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali i glavni komercijalni direktor kompanije "Arčer Avijacija" Nikhil Goel, potpisali su u Davosu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i osnivača i izvršnog direktora kompanije "Arčer Avijacija" Adama Goldštajna, Sporazum o partnerstvu koji će biti okvir saradnje Vlade Srbije sa ovom kompanijom u uvođenju usluge električnih vazdušnih taksija u Srbiji.

U skladu sa Sporazumom, Srbija je izabrala "Arčer" kao svog preferiranog eVTOL partnera i ima mogućnost kupovine inicijalne flote aviona tipa "Ponoćni let".

1/4 Vidi galeriju Leteći taksi stiže u Srbiju Foto: Archer

Vučić: Sarađujemo sa jednom od najsnažnijih kompanija

Predsednik Vučić ocenio je da je važno da u tehnološkom smislu sarađujemo sa jednom od najboljih i najsnažnijih kompanija u celom svetu.

- Presrećan sam što smo imali priliku da potpišemo ugovor sa 'Arčer Avijacijom'. Za nas je važno da u tehnološkom smislu sarađujemo sa jednom od najboljih i najsnažnijih kompanija u celom svetu, da u Srbiju dovodimo najmoderniju, vrhunsku američku tehnologiju i da smo dugoročni partneri.

Leteći taksi stiže u Srbiju Izvor: Archer

Veoma sam srećan što naši partneri planiraju da imamo tu vrstu odnosa u decenijama, pa i vekovima pred nama. Nadam se da će građani Srbije biti ponosni na svoju zemlju. Ostalo nam je da uradimo još mnogo toga i još nešto više od godinu dana priprema, ali verujem da će ljudi u Srbiji biti više nego zadovoljni svim onim što možemo da predstavimo kroz naše partnerstvo za Ekspo - naveo je Vučić.

"Važan dan za Arčer"

Osnivač i izvršni direktor kompanije "Arčer Avijacija", Adam Goldštajn ocenio je da je ovo važan dan za "Arčer avijaciju".

- Neizmerno smo zadovoljni što sarađujemo sa Srbijom kako bismo doneli nove tehnologije. Važno je da pronađemo zemlje i partnere sa veoma jakim perspektivama i vizijom pozitivne budućnosti koja donosi pozitivne promene. Ovo će biti višedecenijsko, nadamo se multicentrično partnerstvo na kojem radimo kako bi bila unapređena budućnost putovanja i avijacije - rekao je Goldštajn.

Foto: Archer

Mali: Arčer postao odabrani partner

Ministar Mali ocenio je da Srbija ide korak dalje ka budućnosti.

- Ovim je 'Arčer' formalno postao odabrani partner Srbije za vazdušne taksije i zvanični partner za vazdušni taksi za Ekspo 2027, koji će se održati od maja do avgusta 2027. godine u Beogradu - rekao je Mali u Davosu.

On je istakao da je ponosan na trenutak u kome Srbija prva u regionu dovodi transport buduće generacije, koji će demonstrirati prednosti napredne vazdušne mobilnosti globalnoj publici koja će prisustvovati događaju.

- Ovo je velika vest za Srbiju koja će 2027. godine celom svetu pokazati svoj neverovatni preporod od zemlje bankrota do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom okrenutoj ka tehnologijama, digitalizaciji i daljem napretku - poručio je Mali.

Foto: Instagram/mali_sinisa

Ova saradnja se nadovezuje na već najavljena javno-privatna partnerstva "Arčera" za inicijaciju vazdušnih taksija na drugim međunarodnim tržištima, uključujući Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Indiju, Japan i Koreju.

Srbija je izabrana za domaćina Ekspo 2027 nakon konkurentnog međunarodnog procesa i očekuje se da će dočekati milione posetilaca iz više od 130 zemalja. Događaj je podstakao velika ulaganja u infrastrukturu i transport, ostavljajući na taj način trajno nasleđe Beogradu, ali i širem regionu.

- Kada nam se ukazala prilika da budemo domaćini tako značajnog događaja kao što je Beograd Ekspo 2027 znali smo da želimo da zakoračimo u budućnost kada su u pitanju nove tehnologije, tehnološke inovacije, veštačka inteligencija i još mnogo toga. Zato nam je bilo važno da u Beograd dovedemo prve vazdušne taksije i radujemo se ispunjenju tog obećanja - rekao je Mali nakon potpisivanja Sporazuma koji predviđa kupovinu do 25 aviona, u skladu sa važećim pravnim okvirom.

Adam Goldštajn istakao je da je ideja nastala prošle godine na skupu u Davosu kada se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Republika Srbija predstavlja još jedan indikator potražnje za eVTOL avionima i još jednu priliku za raspoređivanje naših aviona i izgradnju operativne stručnosti - rekao je Goldštajn.

Osim toga, istakao je da je kompanija "Arčer" započela strateški dijalog sa Vladom Republike Srbije kako bi se razmotrio dalji istraživački rad na unapređivanju industrijalizacije, uključujući i istraživanje retkih magneta na Zemlji i krucijalnih minerala za baterije.

Učešće Srbije u urbanoj vazdušnoj mobilnosti nadovezuje se na trend rastućeg međunarodnog zamaha "Arčera" tokom njihovih priprema za početne komercijalne operacije na više globalnih tržišta.

"Arčer" nastavlja da napreduje sa svojim programom testiranja letova "Ponoćni let" i aktivnostima sertifikacije, dok istovremeno proširuje partnerstva sa vladama i operaterima širom sveta.