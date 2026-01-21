Slušaj vest

Ekspo 2027 Beograd i Turistička organizacija Srbije predstavljaju se na jednom od najznačajnijih svetskih sajmova turizma - FITUR 2026, koji se održava od 21. do 25. januara u Madridu, kroz nastup koji već od prvog dana privlači izuzetnu pažnju posetilaca i profesionalne javnosti.

Zajednički štand Ekspa 2027 Beograd i Turističke organizacije Srbije osmišljen je kao dinamično mesto susreta, razgovora i interakcije, koje na savremen i pristupačan način predstavlja Srbiju kao budućeg domaćina najvećeg globalnog događaja 2027. godine, ali i kao atraktivnu i raznovrsnu turističku destinaciju.

Foto: Ekspo 2027 Beograd

Posetioci imaju priliku da se bliže upoznaju sa istorijom učešća Srbije na svetskim i specijalizovanim izložbama, kao i sa doprinosima srpskih velikana, poput Nikole Tesle i Mihajla Pupina, koji su svoje inovacije predstavljali svetskoj javnosti upravo na Ekspo izložbama.

Istovremeno, kroz vizuelno upečatljiv i sadržajno bogat pristup, predstavljeni su i ključni turistički potencijali Srbije, uključujući Taru, Đavolju varoš, meandre Uvca, Golubac i druge prirodne i kulturne znamenitosti.

Tokom trajanja sajma, posetiocima će, uz predstavljanje Srbije kao sve atraktivnije turističke destinacije, biti dostupne interaktivne aktivacije na štandu, osmišljene u duhu teme Ekspa 2027 „Igraj za čovečanstvo“. Kroz „zid igre“, posvećen evoluciji tradicionalne igre između dve vatre, kao i virtuelnu posetu budućem kompleksu Ekspa 2027 Beograd putem VR tehnologije, posetioci imaju priliku da dožive temu i viziju izložbe. Pored toga, kroz aktivaciju „Obećanje sebi za 2027. godinu“, posetioci će imati priliku da napišu lične poruke, koje će im biti dostavljene uoči početka Ekspa 2027.

Foto: Ekspo 2027 Beograd

Sa očekivanim učešćem najmanje 156 zemalja, više od 155.000 profesionalnih učesnika iz globalnog turističkog sektora i oko 100.000 posetilaca, FITUR 2026 predstavlja jednu od ključnih svetskih platformi za predstavljanje budućih velikih međunarodnih događaja. Upravo u tom kontekstu, posetioci i učesnici sajma imaju priliku da već danas upoznaju zemlju koja će 2027. godine biti domaćin specijalizovane izložbe Ekspo u Beogradu - mestu na kojem će se svet okupiti u znaku igre, inovacija i međunarodne saradnje.