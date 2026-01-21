Slušaj vest

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak je viši za 0,5 odsto i iznosi 100,1750 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,6 odsto, a od početka godine niži za 0,3 odsto.