Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,3666 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Kursna lista za 19. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Slušaj vest
Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti 2025. godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši