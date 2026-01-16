Zvanični srednji kurs danas je 117,3492 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.Zvanični srednji kurs danas je 117,3492 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
Kursna lista za 16. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Juče je zvanični srednji kurs bio 117,3323 dinara za evro.
Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti 2025. godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.
