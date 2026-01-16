Slušaj vest

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,3323 dinara za evro.

Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti 2025. godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 14. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Novčanice dinara
InfoBizKursna lista za 13. januar 2026: Naerodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_215321.jpg
NovčanikNeznatna promena: Ovo je srednji kurs dinara za evro koji će važiti u ponedeljak
srpski dinari novčanih pun para plata penzija
InfoBizKursna lista za 9. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_215150.jpg