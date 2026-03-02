Slušaj vest

Katar je obustavio proizvodnju ukapljenog prirodnog gasa (LNG), dok su zbog eskalacije sukoba i međusobnih napada Izraela, SAD i Irana preventivno zatvorena brojna gasna i naftna polja širom Bliskog istoka.

Državna energetska kompanija QatarEnergy saopštila je da je do prekida proizvodnje došlo nakon iranskih udara na deo njenih postrojenja.

Među pogođenim objektima nalaze se Ras Laffan, glavna kopnena baza za preradu gasa, kao i Mesaieed, jedno od ključnih postrojenja za proizvodnju prirodnog gasa u zemlji.

Istovremeno, Saudijska Arabija je, posle napada dronom, zatvorila svoju najveću rafineriju. U Ras Tanuri, jednoj od najvećih rafinerija na svetu, izbio je požar nakon udara, ali su nadležne službe saopštile da je situacija stavljena pod kontrolu.

Katar učestvuje sa oko 20 odsto u svetskoj proizvodnji LNG-a i drugi je najveći izvoznik, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država. Čak 82 odsto katarskog izvoza završava na azijskom tržištu.

Sukobi, koji su ušli u treći dan, doveli su i do prekida većine proizvodnje nafte u iračkom Kurdistanu, kao i do obustave rada pojedinih gasnih polja u Izraelu, što je smanjilo isporuke gasa Egiptu.

Zbog novonastale situacije cena nafte skočila je za 13 odsto i premašila 82 dolara po barelu, što je najviši nivo od januara 2025. godine.