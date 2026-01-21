Slušaj vest

Iz Poreske uprave Srbije podsećaju na obaveze i poreski kalendar za februar 2026. godine.

02.02.2026.

Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini, na Obrascu PPDG-1S.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za decembar 2025. godine.

Dostava popisnih listi zatečenih zaliha akciznih proizvoda, nadležnoj filijali, sa stanjem na dan 31.12.2025. godine.

05.02.2026.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu januaru, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za januar mesec i uplata sredstava.

10.02.2026.

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec januar.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec januar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

18.02.2026.

Plaćanje akontacije poreza i dopriniosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec januar.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec januar.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPD-SU za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za 2026. godinu za samostalne umetnike.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec januar.

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike za prvo tromesečje 2026. godine.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec januar.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec januar.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 31. januara na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za mesec januar, na Obrascu PP OAELKPG i plaćanje akcize.

27.02.2026.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 01. do 15. februara na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

* Rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan, pomera se na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.