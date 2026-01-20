Slušaj vest

Ističe rok za prijavu prihoda frilensera za četvrti kvartal 2025. godine. Poreska uprava Republike Srbije podseća poreske obveznike – fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem tzv. frilensere, da rok za prijavu i plaćanje poreza za četvrti kvartal 2025. godine ističe u petak 30. januara 2026. godine.

Prijavu poreza i podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K, poreski obveznici mogu izvršiti preko portala Poreske uprave ePorezi i preko portala Frilenseri.

Detaljnije informacije u vezi sa načinom izvršenja ove poreske obaveze dostupne su u Korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (PP OPO-K), objavljenom na sajtu Poreske uprave Republike Srbije, kao i na portalu Frilenseri.