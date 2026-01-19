Slušaj vest

Reč je o rešenjima za vlasnike samostalne delatnosti koji porez na prihode od samostalne delatnosti i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod.

Dostavljanje rešenja i izveštaja o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda, elektronskim putem, postavljanjem istih u poresko sanduče na portalu Poreske uprave Republike Srbije ePorezi, vršiće se od 19. januara i u narednim danima.

Shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rešenje se smatra dostavljenim danom postavljanja u poresko sanduče.

Mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2026. godinu, uplaćuju se sa pozivom na broj, u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje (BOP) dodeljen za 2026. godinu. Rok za uplatu prve akontacije, za januar 2026. godine, dospeva 18. februara (poslednji dan roka je 15. februar, ali se zbog državnog praznika i neradnog dana poslednji dan roka pomera na prvi naredni radni dan).

Uz poreska rešenja obveznicima će biti dostavljeni primeri popunjenih uplatnica za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje sa QR kodom.

Iz Poreske uprave podsećaju da se portalu Poreske uprave ePorezi može pristupiti:

- korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata

- korišćenjem eID naloga, odnosno mobilne aplikacije ConsentID i sertifikata u klaudu, ukoliko poseduju eID korisnički nalog na portalu za elektronsku identifikaciju i

- korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata i SmartBox aplikacije.

Sva neophodna uputstva dostupna su korisnicima portala na adresi https://eporezi.purs.gov.rs/.

Poreski obveznici se dodatno mogu informisati preko Kontakt centra Poreske uprave (0700/700-007 i 011/6969069) i na šalteru "Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave.