"Imamo jako male količine prirodnih rezervi. Zavisimo od uvoza" Oglasili se iz privredne komore Srbije po pitanju nestašice goriva usled rata
Novi talas nestabilnosti na globalnom tržištu energenata poslednjih dana utiče na rast cena širom sveta. Posledice se osećaju i u Evropi, gde mnoge zemlje već beleže nagla poskupljenja.
Zbog toga je predsednik Vučić već preduzeo dodatne korake koji će da ublaže udar na domaće tržište i spreče nagle skokove cena koji bi se odrazili na životni standard građana i poslovanje privrede.
Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluhe i internacionalizaciju PKS kaže da se Srbija nalazi u jednoj kompleksnoj situaciji snabdevenosti energentima:
- Mi kao država mora da uvozimo i naftu i prirodni gas, jer imamo jako malo količine prirodnih rezervi. Zato Srbija mora da se osloni na uvoz, a na njega utiču geopolitička dešavanja. Nafta je oko 80 dolara po barelu i to je značajan skok cene. Ne treba očekivati neki veliki šok rasta cene u buduće - rekao je Stanić i objasnio:
- Pre svega moramo da vidimo šta će biti sa NIS-om. U Nemačkoj je sa 1,7 evra za litru goriva, porasla cena na 2 evra. Mi taj skok ne bi trebali da očekujemo. Posle svih ovih pritisaka, prvi put je došlo do skoka nafte u Nemačkoj. Ovde u Srbiji se inflacija kreće na osnovu spoljnih faktora, znači ako postoji u Evropi to se pre ili kasnije pojavljuje i kod nas.
"Naša sudbina povezana sa EU"
Finansijski savetnik, Vladimir Vasić, kaže da će dalja dešavanja uticati na sudbinu čitavog sveta, te da će sukob napraviti pometnju u svetskim tržištima:
- Zatvoren je Ormuski moreuz, 22% nafte i gasa ne može da prođe kroz njega. Zamislite 1/4 svetskih potreba nema pristup tržištu. Naše potrebe su iste i čim imate takvu situaciju, imate rezulat koji sada vidimo. Evropska unija je veoma bitna i 60% uvoza i izvoza smo vezali za Evropsku uniju. Naša sudbina je određena dešavavanjima u Evrospkoj uniji. Ona ima problem u sporom rastu od 1% BDP-a. A sada je došlo i do ovog događaja koji je još više povečao tu situaciju.
Prema podacima Evropske centralne banke, rast cene nafte od 10 % u proseku jača dolar za 0,5 do 1 % u odnosu na evro, dok sličan skok cene gasa slabi takođe evro za oko 0,25 %.
- Dolar je dominantan u poslednjih 40 godina, kao rezervna valuta u svim trgovinskom razmenama. Međutim, pojedine zemlje su prestale da koriste dolar kao rezervnu, trgovinsku valutu.
Dodaje i da svaka država mora da pripremi svoj sistem za rat, nestašice i podizanje cena na tržištu, te da svaka vlada mora upravljati krizama:
- Evropa je odmah reagovala, za razliku od nas, gde to nije bio slučaj. Dva ili tri kanestera goriva vas nećes spasiti ukoliko nema goriva narednih 6 meseci. Nema potrebe da mi pravimo zalihe, kao u Nemačkoj što rade. Siguran sam da imamo dovoljno rezervi, pre svega imamo zlatne devizne rezerve. Verujem da imamo i gasne rezerve, za razliku od Evropske unije koja ima ispražnjen tanker. Sada će morati da pronađe gas a gasa nema dovoljno. U tom smislu, samo mirno i stabilno - kaže Vasić i dodaje:
- Nema nekih indicija da će kurs dinara da utiče na evre, Poruka privrednicima je da sada pokušaju da nađu neke alternative u smislu trgovine i proizvoda koji nude jer će doći do usporavanja privredne aktivnosti u Evropskoj uniji.
Kurir.rs