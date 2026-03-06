Slušaj vest

Novi talas nestabilnosti na globalnom tržištu energenata poslednjih dana utiče na rast cena širom sveta. Posledice se osećaju i u Evropi, gde mnoge zemlje već beleže nagla poskupljenja.

Zbog toga je predsednik Vučić već preduzeo dodatne korake koji će da ublaže udar na domaće tržište i spreče nagle skokove cena koji bi se odrazili na životni standard građana i poslovanje privrede.

Bojan Stanić
Foto: Kurir Televizija

Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluhe i internacionalizaciju PKS kaže da se Srbija nalazi u jednoj kompleksnoj situaciji snabdevenosti energentima:

- Mi kao država mora da uvozimo i naftu i prirodni gas, jer imamo jako malo količine prirodnih rezervi. Zato Srbija mora da se osloni na uvoz, a na njega utiču geopolitička dešavanja. Nafta je oko 80 dolara po barelu i to je značajan skok cene. Ne treba očekivati neki veliki šok rasta cene u buduće - rekao je Stanić i objasnio:

- Pre svega moramo da vidimo šta će biti sa NIS-om. U Nemačkoj je sa 1,7 evra za litru goriva, porasla cena na 2 evra. Mi taj skok ne bi trebali da očekujemo. Posle svih ovih pritisaka, prvi put je došlo do skoka nafte u Nemačkoj. Ovde u Srbiji se inflacija kreće na osnovu spoljnih faktora, znači ako postoji u Evropi to se pre ili kasnije pojavljuje i kod nas.

nafta
Foto: Shutterstock

"Naša sudbina povezana sa EU"

Finansijski savetnik, Vladimir Vasić, kaže da će dalja dešavanja uticati na sudbinu čitavog sveta, te da će sukob napraviti pometnju u svetskim tržištima:

- Zatvoren je Ormuski moreuz, 22% nafte i gasa ne može da prođe kroz njega. Zamislite 1/4 svetskih potreba nema pristup tržištu. Naše potrebe su iste i čim imate takvu situaciju, imate rezulat koji sada vidimo. Evropska unija je veoma bitna i 60% uvoza i izvoza smo vezali za Evropsku uniju. Naša sudbina je određena dešavavanjima u Evrospkoj uniji. Ona ima problem u sporom rastu od 1% BDP-a. A sada je došlo i do ovog događaja koji je još više povečao tu situaciju.

Vladimir Vasić
Vladimir Vasić Foto: Kurir Televizija

Prema podacima Evropske centralne banke, rast cene nafte od 10 % u proseku jača dolar za 0,5 do 1 % u odnosu na evro, dok sličan skok cene gasa slabi takođe evro za oko 0,25 %.

- Dolar je dominantan u poslednjih 40 godina, kao rezervna valuta u svim trgovinskom razmenama. Međutim, pojedine zemlje su prestale da koriste dolar kao rezervnu, trgovinsku valutu. 

U današnje vreme inflacije i rasta troškova života, pitanje ekonomičnosti goriva postaje sve važnije Foto: Zorana Jevtić

Dodaje i da svaka država mora da pripremi svoj sistem za rat, nestašice i podizanje cena na tržištu, te da svaka vlada mora upravljati krizama:

- Evropa je odmah reagovala, za razliku od nas, gde to nije bio slučaj. Dva ili tri kanestera goriva vas nećes spasiti ukoliko nema goriva narednih 6 meseci. Nema potrebe da mi pravimo zalihe, kao u Nemačkoj što rade. Siguran sam da imamo dovoljno rezervi, pre svega imamo zlatne devizne rezerve. Verujem da imamo i gasne rezerve, za razliku od Evropske unije koja ima ispražnjen tanker. Sada će morati da pronađe gas a gasa nema dovoljno. U tom smislu, samo mirno i stabilno - kaže Vasić i dodaje:

- Nema nekih indicija da će kurs dinara da utiče na evre, Poruka privrednicima je da sada pokušaju da nađu neke alternative u smislu trgovine i proizvoda koji nude jer će doći do usporavanja privredne aktivnosti u Evropskoj uniji.

"Srbija u kompleksnoj situaciji sa energentima!" Oglasili se iz privredne komore Srbije po pitanju nestašice goriva u Evropi: Inflacija se preliva kod nas Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteMoj biznisNeverovatna scena iz Mačve, ovca "heroj" na internetu: Umesto jednog, stiglo ih je sedam - Snimak crnih jagnjadi postao viralan (video)
alen avdić 6.jpg
Planeta"NI OTAC GA NIJE HTEO ZA AJATOLAHA, KAŽU DA JE NESPOSOBAN" Tramp najavio "veliki uticaj" na budućeg vođu Irana ili te ZEMLJE NEĆE BITI, najavio: I Kuba će pasti
Iran Kuba rat u Iranu Donald Tramp
PlanetaU TOKU HAPŠENJA IRANSKIH ŠPIJUNA U LONDONU, NA METI I VEMBLI! Rat se proširio na 14 zemalja; Skaj njuz: Britanski RAZARAČ će KASNO stići da brani Kipar od Irana
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
PolitikaDA LI BONDSTIL MOŽE BITI META IRANSKOG NAPADA?! Stručnjaci za Kurir: Nije sasvim nemoguće, ova američka baza na KiM nalazi se U DOMETU HIPERSONIČNIH RAKETA
bondstil-foto-ap-jan-2015.jpg
Planeta"TEK SMO POČELI"! Američki minstar: Imamo dovoljno municije da vodimo rat koliko god bude potrebno
Pit Hegset.jpg

"FRANCUZI U STRAHU OD NAPADA, MAKRON POKUŠAVA DA BALASNIRA!" Pariz stao uz Španiju - javnost podeljena: Sukob se može proširiti na Evropu Izvor: Kurir televizija