Novi talas nestabilnosti na globalnom tržištu energenata poslednjih dana utiče na rast cena širom sveta. Posledice se osećaju i u Evropi, gde mnoge zemlje već beleže nagla poskupljenja.

Zbog toga je predsednik Vučić već preduzeo dodatne korake koji će da ublaže udar na domaće tržište i spreče nagle skokove cena koji bi se odrazili na životni standard građana i poslovanje privrede.

Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluhe i internacionalizaciju PKS kaže da se Srbija nalazi u jednoj kompleksnoj situaciji snabdevenosti energentima:

- Mi kao država mora da uvozimo i naftu i prirodni gas, jer imamo jako malo količine prirodnih rezervi. Zato Srbija mora da se osloni na uvoz, a na njega utiču geopolitička dešavanja. Nafta je oko 80 dolara po barelu i to je značajan skok cene. Ne treba očekivati neki veliki šok rasta cene u buduće - rekao je Stanić i objasnio:

- Pre svega moramo da vidimo šta će biti sa NIS-om. U Nemačkoj je sa 1,7 evra za litru goriva, porasla cena na 2 evra. Mi taj skok ne bi trebali da očekujemo. Posle svih ovih pritisaka, prvi put je došlo do skoka nafte u Nemačkoj. Ovde u Srbiji se inflacija kreće na osnovu spoljnih faktora, znači ako postoji u Evropi to se pre ili kasnije pojavljuje i kod nas.

"Naša sudbina povezana sa EU"

Finansijski savetnik, Vladimir Vasić, kaže da će dalja dešavanja uticati na sudbinu čitavog sveta, te da će sukob napraviti pometnju u svetskim tržištima:

- Zatvoren je Ormuski moreuz, 22% nafte i gasa ne može da prođe kroz njega. Zamislite 1/4 svetskih potreba nema pristup tržištu. Naše potrebe su iste i čim imate takvu situaciju, imate rezulat koji sada vidimo. Evropska unija je veoma bitna i 60% uvoza i izvoza smo vezali za Evropsku uniju. Naša sudbina je određena dešavavanjima u Evrospkoj uniji. Ona ima problem u sporom rastu od 1% BDP-a. A sada je došlo i do ovog događaja koji je još više povečao tu situaciju.

Prema podacima Evropske centralne banke, rast cene nafte od 10 % u proseku jača dolar za 0,5 do 1 % u odnosu na evro, dok sličan skok cene gasa slabi takođe evro za oko 0,25 %.

- Dolar je dominantan u poslednjih 40 godina, kao rezervna valuta u svim trgovinskom razmenama. Međutim, pojedine zemlje su prestale da koriste dolar kao rezervnu, trgovinsku valutu.

Dodaje i da svaka država mora da pripremi svoj sistem za rat, nestašice i podizanje cena na tržištu, te da svaka vlada mora upravljati krizama:

- Evropa je odmah reagovala, za razliku od nas, gde to nije bio slučaj. Dva ili tri kanestera goriva vas nećes spasiti ukoliko nema goriva narednih 6 meseci. Nema potrebe da mi pravimo zalihe, kao u Nemačkoj što rade. Siguran sam da imamo dovoljno rezervi, pre svega imamo zlatne devizne rezerve. Verujem da imamo i gasne rezerve, za razliku od Evropske unije koja ima ispražnjen tanker. Sada će morati da pronađe gas a gasa nema dovoljno. U tom smislu, samo mirno i stabilno - kaže Vasić i dodaje:

- Nema nekih indicija da će kurs dinara da utiče na evre, Poruka privrednicima je da sada pokušaju da nađu neke alternative u smislu trgovine i proizvoda koji nude jer će doći do usporavanja privredne aktivnosti u Evropskoj uniji.

