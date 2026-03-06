Slušaj vest

Tržište nekretnina u Sremskoj Mitrovici nastavlja da raste, a stanovi u novogradnji prodaju se vrlo brzo nakon što se pojave na tržištu. Prema podacima iz građevinskog sektora, tokom prošle godine izdate su 144 građevinske dozvole, od čega se čak 114 odnosi na stambene objekte sa jednim ili više stanova.

Ostale dozvole izdate su za poslovne objekte, proizvodne pogone i prateću infrastrukturu, dok je od početka 2026. godine podneto još deset zahteva za izdavanje novih dozvola, prema podacima Gradske uprave za urbanizam.

U agencijama za promet nekretnina navode da su cene kvadrata dodatno porasle, a interesovanje kupaca ne opada.

Kako za Kurir kaže Zorica Kasabašić iz agencije "Vizdom nekretnine", najtraženiji su stanovi srednje kvadrature u centralnim delovima grada.

– Najbrže se prodaju stanovi oko 50 kvadrata, sa dobrom strukturom – dnevni boravak, odvojena spavaća soba, kuhinja i terasa. Takvi stanovi imaju najširi krug kupaca – objašnjava Kasabašić.

Prema njenim rečima, stanovi u centru grada koji imaju realnu cenu mogu da pronađu kupca već za četiri do pet dana.

– Sve zavisi od lokacije i cene. Ako je cena realna, stan se prodaje brzo. Ako je previsoka, nekretnina ostaje duže na tržištu – dodaje ona.

Kada je reč o cenama, u starogradnji se kvadrat najčešće kreće od 1.200 do 1.500 evra, a u pojedinim slučajevima dostiže i do 1.700 evra po kvadratu, u zavisnosti od lokacije i stanja nekretnine.

Kod novogradnje, cene su još više i u pojedinim delovima grada dostižu od 1.800 do oko 2.000 evra po kvadratu, naročito u prvoj zoni.

Stručnjaci navode da su cene nekretnina u Sremskoj Mitrovici sve bliže cenama u Petrovaradinu, što je pre nekoliko godina bilo gotovo nezamislivo.

Kasabašić objašnjava da posao agenta podrazumeva mnogo više od samog oglašavanja stana.

– Agent najpre proverava papirologiju i stanje u katastru, organizuje fotografisanje i oglašavanje nekretnine, ali i vrši selekciju potencijalnih kupaca. Često pomažemo kupcima i u komunikaciji sa bankama kada je reč o stambenim kreditima – kaže ona.

Pregovori o ceni su gotovo uvek deo procesa kupovine.

– U praksi je normalno da se cena tokom pregovora spusti do deset odsto, što se smatra realnim prostorom za dogovor između kupca i prodavca – objašnjava Kasabašić.

U agencijama navode i da se oko 30 odsto nekretnina kupuje kao investicija, jer mnogi građani stanove kupuju kako bi sačuvali vrednost novca ili ih izdavali.