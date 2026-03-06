Slušaj vest

Sumrak velikog japanskog proizvođača električnih motora i drugih komponenata za automobile - kompanija "Nidek", koja je nedavno otvorila dve fabrike u Novom Sadu, ostala je bez rukovodstva zbog "friziranja" računovodstvenih knjiga.

Generalni direktor velikog japanskog proizvođača električnih motora "Nidek" Hiroši Kobe (76) podneo je ostavku 3. marta nakon što je nezavisnom istragom utvrđeno da je kompanija godinama falsifikovala finansijske izveštaje o svom poslovanju.

Po izveštavanju japanskih medija, "Nidek" je izvršio nameštanje finansijskih izveštaja ukupne vrednosti od oko 250 milijardi jena (1,6 milijardi američkih dolara po sadašnjem kursu). Konkretno, reč je nepravilnostima kao što su lažno prikazivanje vrednosti imovine i troškova poslovanja.

Potresi i prošle godine

Nešto ranije, u decembru, sa funkcije šefa upravnog odbora direktora povukao se i suosnivač i dugogodišnji rukovodilac kompanije, u Japanu legendarni osamdesetjednogodišnji Šigenobu Nagamori.

Njega u japanskim medijima, na osnovu rezultata istrage, optužuju da je vršio preterani pritisak na rukovodstvo matičnog preduzeća i ćerki kompanija da ostvare zacrtane rezultate, što je ove navelo da "friziraju" računovodstvene knjige.

Izveštaj nezavisne komisije zaključuje da je Nagamori bio upoznat sa tom praksom, ali da nije ništa učinio da je ispravi.

On je krajem prošlog meseca napustio i mesto počasnog predsednika kompanije, ali zadržava vlasnički udeo od oko deset odsto, pa pojedini mediji izražavaju skepsu u vezi toga da li je njegov uticaj na rad kompanije zaista eliminisan njegovim formalnim povlačenjem sa funkcije člana borda direktora.

Grehovi "Nideka"

"Nideku" je u oktobru prošle godine, nakon prvih nagoveštaja da je kompanija lažno izveštavala o rezultatima svog poslovanja, Tokijska berza izdala opomenu da će biti uklonjen sa liste preduzeća čijim akcijama se trguje ukoliko u roku od godinu dana dramatično ne poboljša svoju računovodstvenu praksu.

Kompanija je odmah bila izbrisana iz nekoliko važnih indeksa berze, kao što je "Nikkei 225", koji su sastavljeni od reprezentativnih preduzeća. Njene deonice su u dva navrata pale za 20 ili više odsto, pa je trgovina njima bila obustavljena.

Tada se govorilo o nameštanju finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja "Nidekove" podružnice u Kini, ali se javila i sumnja da bi malverzacije mogle biti daleko šireg obima, te da bi rukovodstvo u japanskoj centrali moglo biti umešano u njih. To je, po svemu sudeći, potvrdila pomenuta istraga nezavisnog komiteta okončana u februaru ove godine.

Skandal je suštinski narušio poverenje u finansijsko zdravlje grupe "Nidek", koja je osnovana 1973. godine sa sedištem u gradu Kjoto i zapošljava oko 106.000 radnika u 47 zemalja sveta.

"Nidek", inače, pravi i uređaje za domaćinstvo i medicinske ustanove, a njegovi glavni proizvodi, električni motori, osim u automobilskoj industriji, nalaze primenu i u proizvodnim mašinama, robotima i drugde.

Zbog ovog skandala, kompanija, čiji je slogan "Sve za snove", sada nesumnjivo prolazi kroz noćnu moru, jer se suočava s velikim zidom kada je u pitanju nabavka kapitala od banaka i investicionih fondova.

Otud je opravdano strahovanje i za budućnost njenih postrojenja u Srbiji, u koje je, po obećanjima japanskog rukovodstva "Nideka" od pre par godina, trebalo da bude uloženo ukupno čak milijardu evra.