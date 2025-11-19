Slušaj vest

Krajem oktobra, Tokijska berza označila je korporaciju "Nidek", proizvođača elektromotora koji se između ostalog obavezao i na višegodišnja ulaganja u Srbiji, kao subjekat koji treba pažljivo posmatrati zbog opasnosti od knjigovodstvenih malverzacija.

"Džapan eksčejndž grup" (JPX), kompanija koja upravlja berzama u Japanu, saopštila je krajem prošlog meseca da postoji sumnja da su finansijski izveštaji "Nideka" za prethodnu fiskalnu godinu netačni.

Usled toga, akcije "Nideka" su smesta pale za gotovo 20 posto (nakon što su se i u septembru u jednom trenutku stropoštale za 22 odsto), a Tokijska berza ga je, počev od ovog meseca, uklonila iz više berzanskih indeksa, poput "Nikkei 225" ili "Nikkei 300".

Japanski mediji su javili i da je američka agencija za ocenu kreditnog rejtinga "Mudiz" oborila rejting "Nideka" za jedan stepen sa A3 na Baa1, te da nastavlja da prati situaciju.

Foto: Morio Taga / Jiji Press Photo / Profimedia

Iznenadni pad

Japanski mediji prenose da je povod za sve to – to što je nezavisni revizor, kompanija po imenu "Prajsvoterhaus kuper Džepen", odbila da oceni finansijski izveštaj koji je "Nidek", sa zakašnjenjem od tri meseca, podneo u septembru za 2024. godinu, jer mu nisu dati na uvid svi potrebni podaci i procedure u vezi sa knjigovodstvenom praksom u "Nideku".

Time je praktično sugerisao da postoje nepravilnosti u radu, pa čak i prouzrokovao sumnju poslovne javnosti da postoji opasnost od falsifikovanja dela računovodstvenih knjiga.

Sama kompanija "Nidek", osnovana u gradu Kjotu 1973. godine, priznala je prvi put početkom septembra da postoje nepravilnosti u radu računovodstva u njoj i njenim ćerkama kompanijama.

Tada je dala obećanje da će oformiti telo sastavljeno od nezavisnih stručnjaka, dati mu svoje knjige na uvid i, nakon istrage koju ono sprovede, izvršiti potrebne korekcije uočenih nepravilnosti.

Predsednik "Nideka" Micuja Kišida, koji je u maju 2023. godine prisustvovao otvaranju "Nidekovih" postrojenja u Novom Sadu, u septembru je ekonomskom listu "Nikkei" izjavio da je do nepravilnosti došlo stoga što se kompanija poslednjih godina, u sklopu povećanja investicija u inostranstvu, brzo proširila, pa novostečena strana preduzeća nisu uspela da postignu "dovoljno razumevanje zakona".

Ovo stoga što je najveća nepravilnost uočena u "Nidekovoj" fabrici u kineskom gradu Džeđijangu, koja pravi elektromotore za grejne i rashladne uređaje, ventilatore i industrijske mašine.

Japanski mediji, međutim, prenose priznanje korporacije da je moguće da je i neko iz rukovodstva u Japanu umešan i pišu da, upravo zbog kašnjenja istrage nezavisnog tela i neizvesnosti vezane za to da li su i u kojoj meri umešani viši ešeloni, ona poslednjih nedelja prolazi kroz sito i rešeto.

Foto: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia

Uprkos obećanju koje je dao u septembru da će u najkraćem roku zahvaljujući istrazi nezavisnih stručnjaka pružiti javnosti na uvid sve relevantne činjenice, "Nidek" do kraja oktobra nije uspeo da izađe u javnost sa konkretnim merama za poboljšanje i tačnim brojevima, pa je pretrpeo pomenutu kaznu Tokijske berze.

Zbog nje, veruje se, mnogi investitori će pokušati da se u kratkom roku oslobode akcija "Nideka", naročito oni institucionog tipa, koje pravila ulaganja novca klijentele obavezuju da sa kapitalom ne ulaze u rizična preduzeća.

Korporacija "Nidek" ima godinu dana da izvrši potrebna poboljšanja, a ako to ne učini, mogla bi da bude delistirana (uklonjena sa Tokijske berze), što bi imalo velike reperkusije po njenu moć da prikuplja kapital i predstavljalo krupnu stigmu.

Japanski mediji danas pišu da je rukovodstvo kompanije najavilo da će plan za poboljšanje (računovodstvenog) rada predstaviti Tokijskoj berzi u decembru, te da će njegovu finalnu verziju obelodaniti u januaru. Oni izveštavaju i da je kompanija odlučila da obustavi dalju kupovinu preduzeća u inostranstvu.

Grupa "Nidek" u svom sastavu ima 347 kompanija u 47 zemalja širom sveta i zapošljava 106.000 radnika. One proizvode elektromotore, senzore i druge komponente za automobile, robote, dronove, kućne i medicinske aparate i pomagala.

"Nidek" u Srbiji poseduje dve visokoautomatizovane fabrike delova za automobilsku industriju u Novom Sadu, koje trenutno zapošljavaju 1.200 radnika i za koje se predviđa da će u budućnosti biti proširene.