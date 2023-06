PREDSEDNIK VUČIĆ NA OTVARANJU FABRIKE NIDEK: "Veliki dan za Srbiju, ova fabrika nije pala preko noći, već zato što smo se BORILI"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju fabrika japanske korporacije Nidek.

Svečano otvaranje počelo je u novosadskoj Industrijskoj zoni sever 4 – Ratno ostrvo 8A u 11 časova.

12.10 - Predsednik odgovarao na pitanja novinara

O značaju Nideka u Srbiji

- Velika vest za nas i veoma značajna za Srbiju. Ogroman uspeh za Novi Sad, imaće veće prihode kao grad, moći će više novca da ulažu u rešavanje puteva i infrastrukture. Ogroman uspeh i dobra vest za Srbiju - rekao je predsednik.

O odluci za poljoprivrednike

- Država može onoliko koliko je to realno i ozbiljno. Imao sam jutros sastanak sa ministrima, bili su Mali, Tanasković i Momirović. Imali smo sastanak sa predstavnicima odgajivača goveda za Srbiju, predstavnicima mačvanskih mlekara i razgovarali o stvarnim problemima.

- To su pristojni ljudi, nisu bilo čime ucenjivali osim što su govorili o teškoj situaciji poljoprivrednika i tražili pomoć. To smo sagledali, to je kompleksno. Sa 26,5 milijardi na preko 80 milijardi i više od toga. To je mnogo više ulaganja.

- Ono što možemo da uradimo je da sagledamo šta je pravično. Da ne ulažemo novac samo u tajkune koji će da imaju bezbroj mašina, već kako da pomognemo domaćinu, seljaku koji ne može da skupi novac za pola traktora.

Povećanje subvenija po grlu sa 30.000 na 40.000 dinara

- Nikada neće biti dovoljno, samo da to znate. Uvek će postojati protesti i za 20 i za 30 godina. Predložio sam Vladi da razmotre danas da povećaju premije za mleko sa 15 na 19 dinara u skladu sa razgovorima sa Palamarevićem i Vasićem. Oni su tražili na 20. Mi smo rekli da možemo na 19. I tražili su ljudi da se prelevmani uvedu sa 30 na 300 dinara po kilogramu pre svega za tvrde sireve i evaporate. To uvodimo danas. Tražili su povećanje subvencija po grlu, mi ćemo povećati sa 30.000 na 40.000 dinara baš kako su tražili - saopštio je predsednik Srbije, istakavši da nije reč o poštovanju, nego o ogromnim parama.

- Hoćemo malog stočara da ojačamo, ne samo na severu Srbije, već da ojačamo siromašnog stočara koji ima jednu, dve krave, koji živi na istoku, zapadu, jugu zemlje. Ja hoću da razgovaram sa poljoprivrednicima, a ne sa ucenjivačima i demonstrantima. Ne sumnjajte, to su izvanredne vesti za obične seljake i poljoprivrednike - rekao je Vučić.

O tome da li su njihovi zahtevi bili realni, rekao je apsolutno.

- Šta hoćete od mene? Da šaljem policiju na njih? Sa ovim što ćemo da uložimo imaćemo 900 miliona evra budžet.

- Naše je da radimo za ljude, da svi drugi ljudi vide koliko se trudimo i koliko novca ulažemo. Danas sam predložio Vladi da razmotre povećanje premije za mleko sa 15 na 19 dinara. Išli smo na povećanje sa 30.000 na 40.000 subvencije po grlu, da bi to proizvođači mogli da vide, da seljak dobije te pare. To je važna stvar - naglasio je Vučić.

O protestima

- Hajde obesite me. Ne možete da obesite ove fabrike, one ostaju iza mene. Ta brza pruga kojom vozom dolazite na proteste protiv mene, ona ostaje iza mene. Mi da vas jurimo i progonimo - nećemo. Mislite da zauzimanjem zgrada ili puteva nešto dobijate - ne dobijate ništa, to im ponavljam već deset godina. Time ne dobijate ništa.

O situaciji na KiM

- Pokušaće da održe konstitutivne sednice za tri opštine. Juče sam imao razgovor sa Šoleom, Eskobarom i Hilom. Situacija je izuzetno napeta, posebno na severu KiM. Pokušava da se napravi atmosfera u kojoj bi Srbi napustili svoje ognjište. Ovim ljudima nije bilo teško pešice da krenu. Oni znaju kakva je stvarna situacija, koliko je teška, i koliko i kako se državno rukovodstvo borilo. Moja poruka njima je da ćemo zajedno da se borimo da naš narod na KiM opstane i da se očuva naš Ustav.

- Za to sutra i za sve što dolazi posle sutra, bolje da vam ne kažem koliko sam zbog toga zabrinut - zaključio je predsednik.

11.58 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da je za Srbiju velika čast što ima japanske kompanije za jačanje srpske ekonomije.

- Usuđujem se da kažem, za nas je velika čast što imamo japanske kompanije za jačanje srpske ekonomije. Velika mi je čast što imamo japanske partnere. Za nas je ovo važno što ne samo jer zapošljavamo veliki broj ljudi, ne samo što smo doveli najbolje moguće robote japanske proizvodnje i prelazimo na kapitalnu industriju, što će ovo da uveća BDP, nego kad ovakve fabrike dovodite, to je dobro za budućnost - rekao je predsednik.

- Uspećemo da napravimo takav kontakt i vezu da dovedemo nove japanske kompanije u našu zemlju. Takođe, uvek molimo naše ljude u inostranstvu da se vrate u našu zemlju. Danas sam bio posebno srećan kad sam ovde video trojicu mladića koji su se vratili u našu zemlju. Da odgajaju decu u našoj zemlji i da budućnost njihove dece bude vezana za Srbiju.

- Što se tiče obrazovanja, moramo dalje da razvijamo dualno obrazovanje. Svi hoće u Novi Sad zato što imamo tehnički fakultet u Novom Sadu, ali moramo da imamo još takvih ljudi i još takvih univerziteta u Srbiji - rekao je predsednik.

- Jedna za drugom nikle su fabrike u Novom Sadu. Ja sam najsrećniji kada na proteste protiv mene dolaze vozovima i prugama koje sam ja napravio - naglasio je Vučić.

Predsednik je istakao da ova fabrika nije nikla preko noći, te da je ovo važan dan za Srbiju.

- Hvala našim japanskim prijateljima, Nideku, ovo za nas predstavlja ogroman uspeh i veliku vest. Nije ova fabrika pala preko noći, već zato što smo se za to borili. Živelo prijateljstvo Srbije i Japana - zaključio je predsednik Srbije.

11.52 - Obraćanje Tecuje Cubote

Otpravnik poslova Japana u Srbiji Tecuja Cubota, potom, se obratio prisutnima.

- Izvinjavam se svima zbog odsustva ambasadora, prethodni je napustio Srbiju jer mu je istekao mandat, a novi još nije stigao.

- Veliko mi je zadovoljstvo da budem sa vama ovde danas, kao deo Vlade Japana, kako bi smo proslavili ovu ceremoniju u Srbiji. Čestitam Nidek korporaciji za otvaranje nove savremene i orijentisane na budućnost fabrike koju vidimo danas.

- Želim da odam poštovanje i zahvalnost predsedniku Vučiću zato što je pokazao liderske sposobnosti u konstantnim naporima i trudu koje je uložio u trudu da u Srbiju dovede nove investitore i kompanije. Hvala na podršci koju smo dobili od Srbije, Novog Sada i svih institucija, ovo je važan korak za mnogo ljudi ovde - istakao je.

- Srbija i Japan već 140 godina grade svoje prijateljstvo, koje svakog dana jača sve više. Otvaranje Nideka će otvoriti i novu stranu u našem bilateralnom odnosu - zaključio je Cubota.

11.40 - Obraćanje izvršnog potpredsednika Nideka Micuje Kišide

On se na početku obračanja zahvalio svima što su došli da prisustvuju otvaranju fabrike Nidek.

- Nakon što smo objavili početak poslovanja u Srbiji aprila 2021., mi u Nideku proveli smo dve godine kako bismo pripremili početak proizvodnje ovde u Novom Sadu. Zahvalan sam što smo danas ovde i što možemo da uveličamo ovaj dan, zahvaljujući velikoj podršci koju su nam svi pružili.

- Cilj nam je da proizvodimo automobilske vučne motore za evropsku regiju. Nidek grupa planira da uspostavi poslovnu bazu više različitih kompanija za evropsko poslovanje. Ove fabrike u kojima danas započinjemo proizvodnju predstavljaju prvi korak u realizaciji tog plana - rekao je i dodao:

- Zaposlili smo ljude iz Srbije na pozicijama rukovodioca, menadžera. Vidim da oni poseduju veliko znanje i ekspertizu, dobro barataju engleskim jezikom i pokazuju veliku posvećenost. Vidim kod njih želju da doprinesu ekonomskom razvoju Srbije. U budućnosti zaposlićemo više hiljada operatera, rukovodioca...

- Naš plan je da aktivno sarađujemo sa Srbijom. Ojačaćemo i veze koje imamo sa Univerzitetom Novog Sada - zaključio je Kišida.

11.30 - Vučić: Možemo da ponudimo inženjersko znanje

Predsednik Vučić istakao je da Srbija može da ponudi inženjersko znanje.

- Ovo je važna, suštinska vest za Srbiju. Suviše smo mala zemlja i mnogo toga moramo da uradimo po pitanju veštačke inteligencije. Ovo je važna, suštinska vest za Srbiju. Japanci kada dođu, oni dođu da ostanu dugo i ulažu novac, ali sa njima svi zarađuju, i Srbija zarađuje. Ovo je velika i dobra vest za nas - istakao je.

11.25 - Predsednik Vučić o važnosti ove fabrike

- Ovde nemate veliki broj zaposlenih, ali ovde je najviše tehnologija. Investicije od najvećeg značaja za zemlju. Za nas je Japan jako važan partner, 320 miliona evra je danas trgovinska razmena naših zemalja - istakao je predsednik i dodao:

- Za mene je mnogo važno da nastave i sa drugim fazama ulaganja. Mi smo krajem 2020. ušli u pregovore, moram da kažem da je njihov predsednik uvek bio na našoj strani - naglasio je Vučić.

Predsednik je istakao da je otvaranje ove fabrike za nas značajno i zbog plata, penzija, kao i za zapošljavanje ljudi.

- Mi se sad suočavamo s jednim problemom o kom ne pričamo često. EU je u potpunosti dozvolila državnu pomoć da bi mogli da se mečuju sa drugim zemljama. Kad mi ponudimo 50 miliona, da i one mogu da ponude toliko. Ovo je za nas značajno i za plate i za penzije i za zapošljavanje ljudi.

- Teško da će mnogi da odu iz zemlje kad ovakve fabrike otvorite, to je veliki uspeh za nas - naglasio je predsednik Srbije.

11.00 - Predsednik obišao fabriku, razgovarao sa zaposlenima

Predsednik Vučić stigao je i trenutno je u obilasku fabrike.

Predsednik je poželeo srećan rad radnicima i upitao ih: "Jeste zadovoljni? Da li je plata u redu?", na šta su mu oni odgovorili potvrdno.

Predsednik je potom istakao da u fabrici rade trojica momaka koji su se vratili iz Italije u Srbiju.

- Imamo trojicu momaka koji su se vratili iz Italije, inače su iz Kragujevca. Mnogo sam srećan što ljudi sad doprinose ekonomiji Srbije, a ne neke druge zemlje. Mnogo sam srećan što ste se vratili u svoju zemlju - rekao je Vučić radnicima koji su se vratili u Srbiju iz Italije.

O Nideku

Nidek je osnovan 1973. godine u japanskom gradu Kjotu, a danas je svetski lider u proizvodnji svih vrsta elektromotora sa najvećim udelom na svetskom tržištu malih vretenastih motora koji napajaju hard-diskove.

Korporacija posluje u više od 40 zemalja, sa oko 340 kompanija u grupi i zapošljava više od 120.000 ljudi širom sveta.

Ulaganje u Srbiju je deo dugoročne strategije kompanije, a pokretanje fabrike u Novom Sadu je prvi korak ka formiranju evropskog industrijskog parka Nidec.

Svojim prisustvom u Srbiji Nidec korporacija je stvorila centralnu bazu aktivnosti koje se zasnivaju na savremenoj tehnološkoj proizvodnji visokofrekventnh motora jednosmerne struje bez četkica i srodnih proizvoda za vozila.

Glavno poslovanje Nidec-ove fabrike u Novom Sadu se bazira na proizvodnji i prodaji automobilskih motora ovog tipa, koji se većinom plasiraju na evropskom tržištu.

Uporedo sa pripremama za izgradnju nove fabrike je i u procesu zapošljavanja novih radnika.

Kao deo uspostavljanja lanca snabdevanja u Istočnoj Evropi i priprema za rad fabrike, započeta je i selekcija kompanija za proizvodnju opreme, kao i kompanija koje se bave pogonskim radovima, i na taj način se doprinosi ekonomskoj revitalizaciji, kako u Srbiji tako i u istočnoj Evropi.

