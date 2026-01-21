Srbija većim udelom u NIS-u može da blokira odluke koje joj nisu u interesu: Evo šta još kažu analitičari
Informacija da Srbija ne dobija ništa povećanjem vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) za pet odsto nije tačna, čak je i zlonamerna, izjavila je za Kurir ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.
Ona je objasnila da aktuelna situacija s vlasničkim udelom onemogućava Srbiji mnogo toga. Precizirala je i šta.
Veće učešće u profitu
- Kada imate više od 30 odsto vlasništva, odnosno više od trećine, možete da blokirate određene odluke koje vam kao zemlji nisu prihvatljive. Ono što je takođe važno - s većim procentom učestvujemo i u raspodeli profita u većoj meri, dakle, biće više novca u državnoj kasi. Jačamo svoju poziciju na više nivoa, što do sada nismo imali. Podsetiću na prodaju iz 2008. godine, kad smo se dobrovoljno odrekli većeg uticaja, što se pokazalo kao loš potez - objasnila je ministarka.
Dubravka Đedović Handanović ističe da, uprkos postizanju sporazuma između "Gaspromnjefta" i MOL-a, ruski paket akcija još nije prodat. Samim tim, ni Srbija ne može da poveća svoj udeo u vlasničkoj strukturi NIS-a.
Sve zavisi od OFAK-a
- Ono što konstantno naglašavam - nije gotovo dok nije gotovo. Najpre OFAK mora sa odobri transakciju između "Gaspromnjefta" i MOL-a, nakon čega bi Srbija kupila pet odsto od MOL-a. Mađarska kompanija je to već prihvatila potpisujući memorandum o razumevanju sa Srbijom. Verujem da smo na dobrom putu - zaključila je ministarka.
Za razliku od ruske strane, koja je imala više od polovine akcija NIS-a u svom vlasništvu, situacija s MOL-om biće drugačija. Mađari će ostati većinski vlasnici NIS-a, kako je to nedavno najavio i njihov šef diplomatije Peter Sijarto, ali ne u procentu koji su imale dve ruske kompanije "Gaspromnjeft" i "PJSC Intelligence".
Ukoliko OFAK odobri MOL-u kupovinu ruskog dela vlasništva u NIS-u, oni će inicijalno postati vlasnici 56,15 odsto akcija. Međutim, kako su se obavezali međudržavnim ugovorom sa Srbijom, pet odsto će prodati nama.
Takođe, kompanija ADNOK iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovana je za kupovinu MOL-ovih akcija, pa će i njima pripasti određeni procenat, što svakako MOL ostavlja na ispod 50 odsto.
Naravno, sve ovo je hipoteza dok se čeka odluka američke administracije o dogovoru "Gaspromnjefta" i MOL-a.
Prema mišljenju Milana Kovačevića, ekonomiste i stručnjaka za stane investicije, najvažnije je da li će se posle vlasničke promene NIS vratiti na berzu.
- Od toga zavisi da li će se ta nova vlasnička struktura i dalje dinamično menjati ili ne. Drugo, zasad je jedino sigurno da će o tome odlučivati samo Mađari, jer će imati većinu. Teško će biti druge akcionare skupiti protiv njih. Treće, bilo bi korisnije da Srbija kupi više od pet odsto akcija, jer bi značajnija promena bila ako bi stranci imali manje od dve trećine akcija NIS-a. Ako ostaje akcionarsko društvo s više različitih vlasnika, onda će Skupština akcionara odlučivati o svim stvarima bitnim za NIS. Naš zakon predviđa dve vrste glasanja, obične većine ili dve trećine pri donošenju važnih odluka. Ovde se jedino neće moći preglasati Mađari, jer će oni sami imati dovoljnu većinu u Skupštini akcionara - objašnjava Kovačević.
- 13 stranih pravnih lica - 56,2%
- 82 domaća pravna lica - 30,8%
- 2.040.268 domaćih fizičkih lica - 10,2 %
- 25 kastodi i zbirnih računa - 2,7%
- 107 stranih fizičkih lica - 0,1 %
- 1 preduzetnik - 0,02%
Obratiti pažnju na Rafineriju
Ovaj ugledni ekonomista ukazuje na još jednu činjenicu na koju bi trebalo obratiti pažnju.
- Postoji velika verovatnoća da će naša rafinerija biti rezervna, pošto Mađari imaju mnogo rafinerija, pa je velika opasnost da će protežirati svoje u odnosu na našu. Nije dobro ni što će nafta iz naših izvorišta otići u vlasništvo Mađara, a mogli bismo se dogovoriti da dobijemo nazad pravo na našu naftu u Srbiji. Mi imamo i izvorišta nafte, i rafineriju, i maloprodaju, a trebalo bi voditi računa da se očuva i Petrohemija - ističe Kovačević.