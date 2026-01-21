Za razliku od ruske strane, koja je imala više od polovine akcija NIS-a u svom vlasništvu, situacija s MOL-om biće drugačija. Mađari će ostati većinski vlasnici NIS-a, kako je to nedavno najavio i njihov šef diplomatije Peter Sijarto, ali ne u procentu koji su imale dve ruske kompanije "Gaspromnjeft" i "PJSC Intelligence".

Ukoliko OFAK odobri MOL-u kupovinu ruskog dela vlasništva u NIS-u, oni će inicijalno postati vlasnici 56,15 odsto akcija. Međutim, kako su se obavezali međudržavnim ugovorom sa Srbijom, pet odsto će prodati nama.

Takođe, kompanija ADNOK iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovana je za kupovinu MOL-ovih akcija, pa će i njima pripasti određeni procenat, što svakako MOL ostavlja na ispod 50 odsto.

Naravno, sve ovo je hipoteza dok se čeka odluka američke administracije o dogovoru "Gaspromnjefta" i MOL-a.