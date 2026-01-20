Slušaj vest

Spekulacije da Srbija ne dobija ništa povećanjem vlasničkog udela za 5 odsto nisu tačne, čak su i zlonamerne, objasniću i zašto - kaže za Kurir ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Kako dalje objašnjava, aktuelna situacija s vlasničkim udelom Srbiji onemogućava brojne stvari. Precizirala je i koje.

- Kada imate više od 30 odsto vlasništva, odnosno više od jedne trećine, možete da blokirate određene odluke koje vam kao zemlji nisu prihvatljive. Ono što je takođe važno - sa većim procentom učestvujemo i u raspodeli profita u većoj meri, dakle više novca u državnoj kasi. Jačamo svoju poziciju na više nivoa, što do sada nismo imali. Podsetiću na prodaju 2008, kada smo se dobrovoljno odrekli većeg uticaja što se pokazalo kao loš potez - objasila je ministarka.

Dubavka Đedović Handanović ističe da uprkos postignutom sporazumu Gaspromnjefta i MOL-a, ruski paket akcija još nije prodat. Samim tim, ni Srbija ne može da poveća svoj udeo u vlasničkoj strukturi NIS-a.

- Ono što konstantno naglašavam - nije gotovo dok nije gotovo. Najpre OFAC mora sa odobri transakciju između Gaspromnjefta i MOL-a nakon čega bi Srbija kupila 5 odsto od MOL-a. Mađarska kompanija je to već prihvatila kroz memorandum o razumevanju koji je potpisala sa Srbijom. Verujem da smo dna dobrom putu - zaključila je ministarka.