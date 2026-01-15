Slušaj vest

U okviru programa Ekspo 2027 Plejgraunda, u petak, 16. januara u 19 časova, biće održana besplatna projekcija filma Hajduk u Beogradu. Ovaj film je topla i nostalgična priču o odrastanju, prijateljstvu i dolasku jednog dečaka u Beograd osamdesetih godina prošlog veka.

Kroz dečju perspektivu, Hajduk u Beogradu govori o univerzalnim temama pripadanja, radoznalosti i hrabrosti, zbog čega i danas podjednako snažno komunicira sa publikom svih uzrasta.

Ovo ostvarenje, nastalo po istoimenom romanu, jedno je od najznačajnijih dela jugoslovenske književnosti, koje svojim duhom, humorom i emocijom prevazilazi generacijske okvire. Upravo zato, projekcija ovog filma namenjena je svim generacijama i idealna je za porodično druženje.

Ekspo 2027 Plejgraund nalazi se u Hali 5 Beogradskog sajma, Bulevar vojvode Mišića 14.

Ulaz slobodan uz prethodnu prijavu na linku: Prijava

