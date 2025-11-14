UMETNOST LINIJE, HUMORA I MAŠTE: Radionica "Strip i karikatura“ u Ekspo 2027 Plejgraundu
Kreativna radionica za decu školskog uzrasta „Strip i karikatura“, u organizaciji Dečjeg kulturnog centra Beograd biće održana danas i sutra od 17 časova, u Ekspo 2027 Plejgraundu Hala 5 Beogradskog sajma.
Kako nastaje strip od prve linije do poslednjeg kadra? Šta jedan dobro „uhvaćen“ izraz lica može da ispriča bez ijedne reči? Odgovore donosi upravo ova radionica.
Učesnici će kroz praktičan rad proći ceo proces stvaranja stripa: kako se gradi priča kroz kadrove, raspoređuju likovi i predmeti u prostoru i oblikuju emocije, pokret i dijalog. Poseban segment posvećen je karikaturi tokom kojeg će polaznici učiti kako da prepoznaju karakteristike lica, izraze i gestove i pretvore ih u duhovit i prepoznatljiv crtež.
Na kraju programa, deca će predstaviti svoje mini-stripove i karikature na zajedničkoj izložbi radova u okviru Plejgraunda.