Kreativna radionica za decu školskog uzrasta „Strip i karikatura“, u organizaciji Dečjeg kulturnog centra Beograd biće održana danas i sutra od 17 časova, u Ekspo 2027 Plejgraundu Hala 5 Beogradskog sajma.

Učesnici će kroz praktičan rad proći ceo proces stvaranja stripa: kako se gradi priča kroz kadrove, raspoređuju likovi i predmeti u prostoru i oblikuju emocije, pokret i dijalog. Poseban segment posvećen je karikaturi tokom kojeg će polaznici učiti kako da prepoznaju karakteristike lica, izraze i gestove i pretvore ih u duhovit i prepoznatljiv crtež.