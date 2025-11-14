Slušaj vest

Kreativna radionica za decu školskog uzrasta „Strip i karikatura“, u organizaciji Dečjeg kulturnog centra Beograd biće održana danas i sutra od 17 časova, u Ekspo 2027 Plejgraundu Hala 5 Beogradskog sajma.

Kako nastaje strip od prve linije do poslednjeg kadra? Šta jedan dobro „uhvaćen“ izraz lica može da ispriča bez ijedne reči? Odgovore donosi upravo ova radionica.

Radionica „Strip i karikatura“.jpg
Foto: Ekspo Printskrin

Učesnici će kroz praktičan rad proći ceo proces stvaranja stripa: kako se gradi priča kroz kadrove, raspoređuju likovi i predmeti u prostoru i oblikuju emocije, pokret i dijalog. Poseban segment posvećen je karikaturi tokom kojeg će polaznici učiti kako da prepoznaju karakteristike lica, izraze i gestove i pretvore ih u duhovit i prepoznatljiv crtež.

Na kraju programa, deca će predstaviti svoje mini-stripove i karikature na zajedničkoj izložbi radova u okviru Plejgraunda.

