Ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da je Paviljon Srbije zvanično najbolji mali paviljon na Ekspu Osaka.

Siniša Mali je objavio na svom nalogu na Instagramu da je to današnja odluka međunarodnog žirija i posetilaca koji su srpski paviljon proglasili najboljim malim paviljonom na Svetskoj izložbi EXPO 2025 Osaka.

"Naš paviljon dobio je i nagradu za najbolju tehnološku integraciju i danas mogu biti samo ponosan na uspeh našeg predstavljanja u Japanu, ponosan na sve što je videlo oko 900.000 posetilaca srpskog paviljona", naveo je Mali.

Mali je čestitao celom timu koji je predano radio na predstavljanju naše zemlje na ovom velikom uspehu i svemu što su uradili za Srbiju. Prema njegovim rečima, ove nagrade imaju još veći značaj s obzirom na to da ovakav uspeh naši paviljoni nisu zabeležili još od učešća naše zemlje na EXPO 1900 u Parizu.