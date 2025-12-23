Slušaj vest

Večito pitanje i nesigurnost - Gde i kako da uložite svoju ušteđevinu? Najčešće se ljudi odlučuju za štednju u bankama, a oni koji novca imaju više ulažu u nekretnine. Finansijski eksperti podsećaju da je najvažnije sačuvati vrednost novca.

U kojoj valuti je najbolje štedeti, zašto građani nemaju veće poverenje u berze i može li se profitirati od životnog i penzionog osiguranja odgovara ekspert za berzansko poslovanje, Ivan Ivanovski.

- Ja sam baš objašnjavao mom sinu, on ima pet godina. I kažemo, ako staviš paru u kasicu da čuvaš kasu, ima jedan đavo mali, šta jede tu pare. I posle 5-10 godina za iste pare ne možeš da kupiš 10 korpica, možeš da kupiš samo 5. Tako da, ako ne investiramo na berzi, mi svakako gubimo. Tako da, ako štedite samo pare, inflacija je velika i sami znate u Srbiji koliko su bile cene stanova pre pet godina, koliko su sada. Tako da, rizik je ako ne štedite na berzi, ako ne investirate. Ako štedite vaš novac, onda sigurno gubite novac - kaže Ivanovski.

Pasivno investiranje

Ivanovski ističe da je najjednostavniji način pasivno investiranje, a to podrazumeva investiranje u ETF fondove, najpopularnije je S&P 500, skup od 500 najjačih kompanija u Americi.

Foto: Shutterstock

Investiranjem u taj fond, novac se rasporedi na 500 najboljih kompanija, a finansijski rizik je ako svih tih 500 kompanija propadne.

- To je mnogo manji rizik nego da investirate u kupovinu stana, zato što, kako kažu, cena stana zavisi od armije neke države. Sada u Ukrajini neko ko je kupovao stanove, kolika je cena!? A ovde investiraš u američko tržište, u američke kompanije i šta god da se desi, ti možeš da ideš bilo gde da povučeš novac. I interesantno je što u zadnjih 60 godina prosečan rast S&P 500 je 11% godišnje. Tako da, ti ako staviš novac u S&P 500, svake godine možeš da dobiješ prosek od 11% - kaže finansijski ekspert.

Ulaganje u nekretnine

On dodaje da investiranje u nekretnine nije dobar izbor.

- Odmah mogu da kažem da se to ne isplati, ljudi mogu da naprave matematiku. Vrlo je jednostavno. Koliko kupiš, koliko je cena iznajmljivanja i videćeš koliko posto zarađuješ. Ako je ispod ove standarde na S&P 500 10% i 11%, a pravio sam analizu ovde za Beograd na vodi, cena yield je nekada oko 4-5% - kaže Ivanovski i dodaje:

- Ne isplati se, rizik je golem i plus, vrlo je bitno kad staviš na berzu novac, na primer, ako staviš recimo 50.000 evra, za toliko ne možeš da kupiš stan. Drugo, ako kupiš stan od 500.000 evra da iznajmljuješ, sutra ako ti trebaju 50.000 evra, ne možeš da prodaš samo dnevnu sobu, moraš da prodaš ceo stan. I to je sporo - pojasnio je.

Ivanovski dodaje da se investiranje u nekretnine isplati između 10 i 20 godina, dok se na berzi duplira novac za.7-8 godina i to uz nerizično investiranje.

On dodaje da je mit na Balkanu da berza je samo za bogate, jer na berzi možete da počnete da investirate sa 10 dolara.

- Ima takvih platformi kao Trading 212 i Interactive Brokers, gde možete da počnete bukvalno sa 10 dolara da investirate. Znači, kupiš neku akciju, ako je 400 dolara, vi možete da kupite deo od te akcije. To se zove fractional shares. A sad to tako kad kažete, znači da ipak vam treba da vas neko vodi u to, da budete edukovani oko tih pravila, kako se to radi - dodaje on.